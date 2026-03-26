Bremer aproveita retorno e busca vaga na lista final de Ancelotti
Zagueiro marcou o gol do Brasil diante da França
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Autor do único gol do Brasil na derrota por 2 a 1 para a França, Bremer lamentou o resultado, mas aproveitou para se mostrar como opção para Carlo Ancelotti para a disputa da Copa do Mundo de 2026.
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— É um jogo difícil, a França é disparada uma das melhores do mundo, nos comportamos bem, fizemos o que o treinador pediu, infelizmente tomamos um gol ali no erro na saída de bola — lamentou o zagueiro.
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Bremer voltou à Seleção Brasileira em um momento decisivo, faltando pouco tempo para a convocação final, que será divulgada em 18 de maio.
O zagueiro ficou pouco mais de dois anos longe da Seleção. Ele, que disputou a Copa do Catar com o Brasil, sofreu uma lesão no joelho e ficou um tempo considerável longe dos gramados.
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— Venho de uma lesão de ligamento cruzado, um ano parado, meu nome foi pouco cotado, mas sempre tive na cabeça que quando a oportunidade chegasse eu estaria pronto. Espero ter deixado uma boa atuação para o treinador — resumiu Bremer.
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Depois da derrota para a França, o Brasil encerra esta Data Fifa na próxima terça-feira (31), às 21h30 (horário de Brasília), em Orlando.
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