Estêvão vira assunto após pré-lista da Seleção para a Copa do Mundo: 'Agora'

O técnico Carlo Ancelotti enviou a pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo nesta segunda-feira (11). Durante o dia importante, o nome de Estêvão ficou muito em alta entre torcedores nas redes sociais.

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Com uma grave lesão na coxa, é improvável que Estêvão jogue a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira em 2026. O jogador era titular absoluto da equipe comandada por Ancelotti e deve ser um desfalque importante no Mundial.

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Nas redes sociais, o nome do atleta ficou em alta. Muitos torcedores lamentaram que Estêvão não esteja à disposição da Amarelinha no torneio. Veja os comentários abaixo:

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Estêvão deve ser desfalque na Copa do Mundo (Foto: @rafaelribeirorio/CBF)

Veja os comentários sobre o jovem

Lesão de Estêvão

Em jogo da Premier League, Estêvão foi substituído com apenas 16 minutos em campo devido a um problema muscular. Técnico do Chelsea, Liam Rosenior revelou que o jovem de 18 anos estava chorando nos vestiários antes mesmo de saber a gravidade do problema, uma vez que os exames ainda não tinham sido feitos.

Entre os dias 21 de fevereiro e 14 de março, Estêvão desfalcou o Chelsea em seis partidas por conta de uma lesão muscular. Desde então, o brasileiro fez quatro partidas, mas sentiu uma nova lesão muscular que o afastará por mais tempo dos gramados.

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Na Era Ancelotti, Estêvão fez sete partidas com a camisa da Seleção Brasileira, tendo marcado cinco gols e sido um dos destaques com a Amarelinha. No entanto, o jovem não participou dos amistosos contra França e Croácia por conta de uma lesão muscular.

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Nome quase certo na Copa do Mundo, Estêvão pode abrir espaço para outros nomes caso perca o torneio. Luiz Henrique é um dos nomes favoritos para assumir um lugar dentre os 26 convocados, enquanto Neymar pode ganhar força em meio às ausências do jogador do Chelsea e de Rodrygo.