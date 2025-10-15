Juventus confirma lesão de Bremer; saiba o tempo de recuperação

O zagueiro brasileiro Bremer, da Juventus, sofreu uma ruptura no menisco medial do joelho esquerdo e já passou por cirurgia, conforme informou o clube italiano na terça-feira (14). Em informação confirmada pelo Lance!, a previsão de recuperação é de oito a dez semanas, ou seja, por volta de dois meses. Aos 28 anos, o defensor integrou a Seleção Brasileira na última Copa do Mundo, em 2022, e figura entre os atletas observados pelo técnico Carlo Ancelotti para a disputa do Mundial de 2026.

Na manhã de terça, Bremer passou por uma meniscectomia artroscópica seletiva no menisco medial do joelho esquerdo. O procedimento foi realizado em Lyon, na França, com acompanhamento da equipe médica da Juventus. O jogador iniciará nos próximos dias o processo de reabilitação, com foco no retorno às atividades competitivas.

Bremer iniciou 2025/26 em alta, com quatro partidas disputadas no Serie A e duas assistências registradas, além de ter sido titular na estreia da Juventus na Champions League, contra o Borussia Dortmund. O bom início parecia encerrar um ciclo difícil iniciado na temporada anterior, quando lesionou o ligamento cruzado do mesmo joelho em partida pela competição continental.

Trajetória de Bremer 🛡️

Revelado pelo Atlético-MG em 2017, após passagens pelas categorias de base de Desportivo Brasil, São Paulo e do próprio time mineiro, Bremer permaneceu apenas uma temporada no futebol profissional brasileiro antes de se transferir para a Europa. Em 2018, chegou ao Torino, onde se destacou por quatro anos, até ser contratado pela rival Juventus em 2022, clube que defende até hoje. Qualidades como força física e domínio no jogo aéreo foram determinantes para que Bremer se consolidasse como um dos principais zagueiros brasileiros no futebol europeu nesta década.

Bremer em ação com a camisa da Juventus na estreia da Serie A 2025/26 contra o Parma (Foto: Isabella Bonotto/AFP)

Bremer tem contrato com a Velha Senhora até 2028, onde conta com total confiança do elenco e é considerado um pilar fundamental no sistema defensivo da equipe comandada por Igor Tudor. O zagueiro trabalha para retornar aos gramados com o objetivo de se manter no radar do técnico italiano Carlo Ancelotti nos compromissos finais da Seleção Brasileira, em busca de uma vaga na lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026.

