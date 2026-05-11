Thiago Silva esquenta debate após pré-lista da Seleção Brasileira: 'Não tem'

A pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo com 55 jogadores foi enviada à Fifa nesta segunda-feira (11). De acordo com o "UOL", Thiago Silva, de 41 anos, está entre os zagueiros cotados. Nas redes sociais, o nome do atleta ficou em alta e esquentou um debate entre torcedores.

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Com rodadas de antecedência, o Porto de Thiago Silva foi campeão português em 2026. O zagueiro brasileiro teve alguns problemas físicos, mas foi importante na conquista do título. Com a lesão de Éder Militão, uma lacuna foi aberta no sistema defensivo da Seleção Brasileira, e o experiente jogador pode surgir como alternativa.

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Nas redes sociais, a notícia de que Thiago Silva pode ser convocado para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá causou um forte debate entre torcedores. Para alguns, o tempo do zagueiro com a Amarelinha já passou, mas há quem defenda que a experiência do defensor pode ser importante no Mundial. Veja abaixo:

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Thiago Silva em treino do Porto (Foto: Divulgação Porto)

Veja comentários sobre o jogador

Tem vaga? Thiago Silva expõe desejo de defender Seleção após lesão de Militão

Se tem alguém que parece estar de olho na vaga que surgiu na zaga da Seleção Brasileira com a lesão de Éder Militão, esse alguém é Thiago Silva. Em entrevista, o brasileiro foi questionado sobre a possibilidade de disputar a Champions League na temporada 26/27, pelo Porto, agora que a equipe conquistou a classificação direta. "Fugindo" do assunto, Thiago rapidamente colocou a Seleção Brasileira no foco da resposta.

— Temos ainda dois jogos para disputar, para estar em condição de repente representar o nosso Brasil em mais uma Copa. Estou super disponível, eu acho que o míster (Ancelotti) me conhece suficiente para saber a minha disponibilidade — respondeu em entrevista à TNT Sports.

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— Aqui não é forçar, da outra vez eu falei a mesma coisa, mas eu estou aproveitando o momento, procurando aproveitar da melhor maneira possível. Minha carreira foi linda, se tiver que ir para mais uma (Copa), a gente vai estar junto, senão agradecer por tudo que eu passei, foram momentos incríveis — concluiu Thiago Silva.