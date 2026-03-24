Bastidores: Brasil encerra ciclo pré-Copa com França e Croácia após ajuda da Nike

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Assim que o Brasil conseguiu sua classificação para a Copa do Mundo, a diretoria de seleções da CBF traçou o planejamento da equipe até o Mundial. Com o fim das Eliminatórias mundo afora, o departamento saiu à procura de adversários das principais escolas futebolísticas mundiais: asiáticas, africanas e europeias. E as equipes precisavam obedecer ao fator nível: só seriam aceitas seleções da "primeira prateleira".

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Com grupo reduzido, Brasil começa preparação para amistoso contra a França

Em 2025, o Brasil enfrentou Coreia do Sul, Japão, Senegal e Tunísia, fechando as observações contra asiáticos e africanos. Restavam os europeus, adiados pelo calendário cheio pela Liga das Nações e pelas Eliminatórias. A última chance seria nesta Data Fifa de março – a última antes do Mundial nos EUA.

Foi aí que a Nike entrou em ação para viabilizar os amistosos contra França e Croácia. Segundo o Lance! apurou, a fornecedora costurou o acordo entre as confederações, falando tanto com a CBF quanto com as entidades europeias. Assim, conseguiria divulgar o lançamento dos uniformes das seleções patrocinadas pela empresa – uma estratégia que beneficia ambas as partes comercialmente.

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Da feira à Seleção, Igor Thiago vira aposta de Ancelotti e sonha com vaga na Copa do Mundo

O Brasil jogará de azul contra a França, com o uniforme feito em parceria com a marca Air Jordan, do astro do basquete Michael Jordan, e vai estrear seu uniforme número 1, amarelo, diante da Croácia.

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Realizar os jogos nos Estados Unidos reforça os laços: é chance para a Seleção se ambientar ao país-sede da Copa, além de mercado chave para a Nike. Recentemente, a CBF visitou a sede mundial da empresa, em Beaverton (Oregon), no Nike World Headquarters – que abriga o "Ronaldo Field", batizado em homenagem ao Fenômeno, com estátua de bronze no campus.

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A Seleção, porém, escolheu outro local e vai ficar no Centro de Treinamento Columbia Park, em Morristown e ficará hospedado no hotel The Ridge, em Basking Ridge, ambas as cidades no Estado de Nova Jersey, na costa leste americana.

Pertencente ao RB New York, o centro se destaca por suas instalações de última geração, áreas de treinamento modernas, academias de ginástica, vestiários e escritórios administrativos, com foco em design sustentável e acessibilidade, visando proporcionar um ambiente de alto nível para o treinamento de futebol de elite.

Carlo Ancelotti conversa com Gabriel Sara durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O pontapé inicial veio nesta segunda-feira (23), no Complexo de Esportes da ESPN, em Orlando (Flórida). Ainda com o grupo incompleto, Carlo Ancelotti comandou o primeiro treino coletivo do Brasil para as partidas contra a França, dia 26, às 17h (horário de Brasília) e Croácia, dia 31, às 21h30 (horário de Brasília).