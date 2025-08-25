Brasil x Chile: saiba como comprar ingressos para o jogo no Maracanã

O Brasil volta a campo para a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Já com a vaga assegurada, a Seleção disputará seus dois últimos compromissos no mês de setembro: no dia 4, encara o Chile no Maracanã, e, no dia 9, visita a Bolívia. Para o confronto no Rio de Janeiro, os ingressos começaram a ser vendidos nesta segunda-feira, a partir das 18h, com preços que variam entre R$ 100 e R$ 320. Para entrar no estádio, será necessário o cadastro de biometria facial.

continua após a publicidade

Ancelotti anuncia convocação da Seleção Brasileira com surpresas

A venda será exclusivamente online, através da plataforma bilheteriadigital.com. Não haverá bilhetes impressos, e o acesso aos portões do Maracanã será realizado diretamente pela biometria. O registro pode ser feito de forma simples, pelo celular, no site bilheteria-digital.bepass.com.br.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os preços variam de acordo com o setor escolhido. Nas arquibancadas Norte e Sul, os valores são de R$ 100 (meia-entrada) e R$ 200 (inteira). Já no Leste Superior, os ingressos custam R$ 120 (meia) e R$ 240 (inteira). Quem optar pelo Leste Inferior pagará R$ 140 (meia) ou R$ 280 (inteira). O setor mais caro é o Oeste Inferior, com entradas a R$ 160 (meia) e R$ 320 (inteira).

continua após a publicidade

➡️Imprensa espanhola sobre Rodrygo: ‘Conseguiu o que queria’

➡️Europeus reagem a possível chegada de Andreas ao Palmeiras: ‘Não deixe’

➡️Narrador aponta erros na convocação da Seleção: ‘Tem que’

A Seleção comandada por Carlo Ancelotti ocupa atualmente a terceira colocação na tabela, com 25 pontos conquistados, e já não pode ficar fora do Mundial. O sorteio dos grupos da Copa será realizado em dezembro.

continua após a publicidade

O duelo contra o Chile também marca o reencontro da Seleção com o Maracanã. A última vez que o estádio recebeu o Brasil foi em novembro de 2023, em clássico contra a Argentina. Na ocasião, os visitantes venceram por 1 a 0, com gol do zagueiro Otamendi.