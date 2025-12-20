Em show de Thiaguinho, Neymar promete o hexa e diz: 'Fazer o possível e o impossível'

O atacante Neymar marcou presença no evento Tardezinha, comandado pelo cantor Thiaguinho, realizado em São Paulo. Em clima descontraído e cercado por fãs, o jogador do Santos subiu ao palco e aproveitou o momento para mandar um recado direto ao torcedor brasileiro, fazendo uma promessa relacionada ao futuro da Seleção Brasileira e à busca pelo hexacampeonato mundial.

Diante de uma multidão empolgada, Neymar discursou brevemente e assumiu um tom confiante ao falar sobre a Copa do Mundo. O camisa 10 foi ovacionado pelo público e deixou clara a sua motivação em voltar a vestir a camisa da Seleção em alto nível. Em sua fala, o atacante afirmou:

- Queria dizer para vocês que vamos fazer o impossível para trazer a Copa para o Brasil. O possível e o impossível. Em julho vocês podem me cobrar. Alô Ancelotti, ajuda nós - disse o jogador.

A declaração rapidamente repercutiu nas redes sociais, tanto pelo conteúdo quanto pela menção direta ao técnico Carlo Ancelotti, atual comandante da Seleção Brasileira.

Logo após o discurso de Neymar, Thiaguinho puxou parte do hino nacional brasileiro, que foi cantado em coro pela multidão presente no evento. A participação do jogador em um dos pontos altos da noite.

Dentro de campo, Neymar teve papel decisivo na reta final do Campeonato Brasileiro. O atacante foi fundamental para a permanência do Santos na Série A, contribuindo com gols, assistências e liderança em um momento delicado do clube. Mesmo longe da melhor condição física, o jogador assumiu responsabilidades e ajudou o time a alcançar o objetivo de seguir na elite do futebol nacional.

Vale destacar que Neymar atuou na parte final da competição convivendo com um problema no menisco. O atacante já definiu que passará por uma cirurgia nos próximos dias e, em seguida, iniciará o processo de recuperação visando o retorno aos gramados. O futuro do jogador no Santos, no entanto, ainda é incerto. Neymar tem contrato com o clube apenas até o dia 31 de dezembro e não confirmou se permanecerá para a próxima temporada.

Enquanto isso, o craque segue fora das convocações da Seleção Brasileira desde a chegada de Carlo Ancelotti, oficializada no fim de maio. O treinador italiano tem reforçado em entrevistas que só chamará atletas que estejam 100% fisicamente aptos, o que mantém Neymar como dúvida no planejamento para os próximos compromissos visando a Copa do Mundo.

