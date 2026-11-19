Confirmado: Eleição para presidência da Fifa terá Infantino e mais dois
Prazo para inscrição de candidaturas encerrou na quarta; pleito será em março
A Fifa informou nesta quinta-feira (19) que recebeu três candidaturas para a eleição que vai definir o presidente da Fifa para o próximo mandato. Além de Gianni Infantino, que está no cargo desde 2016 e vai tentar um novo mandato, vão disputar o pleito o presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Philippe Diallo, e o presidente de honra da Associação Japonesa de Futebol (JFA, na sigla em inglês), Kohzo Tashima.
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Agora, as três candidaturas passarão por análise do comitê eleitoral da Fifa nos próximos três meses, que irá avaliar se Infantino, Diallo e Tashima cumprem os requisitos para disputar o pleito.
A eleição que irá definir o futuro do presidente da Fifa está marcada para 18 de março de 2027, durante o 77º Congresso da Fifa, que será realizado em Rabat, no Marrocos.
Por ora, Philippe Diallo se apresenta como principal ameaça a um novo mandato de Gianni Infantino. O presidente da FFF foi lançado com o apoio das 55 associações-membro que foram a Uefa, que desde o pós-Copa tem lançou uma cruzada pela saída do atual presidente da Fifa.
Kohzo Tashima foi lançado à presidência nesta semana, com o apoio da federação japonesa e de algumas poucas associações asiáticas.
A eleição que vai definir o presidente da Fifa para o próximo quadriênio tem regras relativamente simples. As 211 associações filiadas à entidade participam do pleito, com voto secreto e de peso igual. Se o comitê eleitoral aprovar as candidaturas de Infantino, Diallo e Tashima, um deles precisará de 141 votos (2/3 do total) para se eleger em primeiro turno. Se o número não for atingido, uma nova rodada de votação será feita apenas com os dois mais votados. Aí, será preciso maioria simples (106 votos, se todos comparecerem) para definir o vencedor.
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