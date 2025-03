Brasil fora? Veja quem corre risco nas Eliminatórias para Copa do Mundo

A Seleção Brasileira encara a Colômbia nesta quinta-feira (20), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, com a missão de subir na tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

+ Brasil encara Colômbia em busca de pontos, e de paz, nas Eliminatórias

Com 18 pontos conquistados em 12 rodadas, a equipe comandada por Dorival Júnior ocupa a quinta colocação, um ponto atrás do rival, e está dentro da zona de classificação direta para o próximo Mundial, que será disputado no México, Estados Unidos e Canadá.

Já a Argentina, próxima adversária da Amarelinha, lidera as Eliminatórias com cinco pontos de vantagem sobre o Uruguai, segundo colocado. Equador (terceiro) e Paraguai (sexto) completam a lista de classificados diretos.

continua após a publicidade

A Bolívia, atual sétima colocada, está na zona de repescagem e precisaria passar por um confronto eliminatório — ida e volta — para garantir vaga no próximo Mundial.

Brasil encara a Colômbia pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Apenas três países serão eliminados de forma direta da próxima Copa do Mundo

Ao todo, apenas os três últimos colocados na tabela de classificação são eliminados diretamente da próxima edição da Copa do Mundo. Atualmente, Venezuela, Chile e Peru ocupam essas posições e, neste momento, estariam fora do Mundial.

continua após a publicidade

No entanto, essas seleções ainda têm mais seis rodadas para reduzir a desvantagem em relação ao Paraguai, primeira equipe dentro da zona de classificação, e manter vivo o sonho de disputar a Copa do Mundo.

Próximo jogo da Seleção Brasileira

BRASIL X COLÔMBIA

13° RODADA - ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS PARA A COPA DO MUNDO 2026

📆 Data e horário: quinta-feira, 20 de março de 2025, às 21h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília;

📺 Onde assistir: TV Globo e Sportv.

⚽ PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Alisson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães, Gerson e Rodrygo; Raphinha, Vini Jr. e João Pedro. Técnico: Dorival Júnior.