Brasil x Colômbia: trio do Brasileirão ditará ritmo de duelo das Eliminatórias

Não é exagero dizer que um trio do Brasileirão ditará o ritmo do confronto entre Brasil e Colômbia desta quinta-feira (20), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), às 21h45 (de Brasília), pela 13ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Afinal, três meio-campistas da Série A deverão ser titulares. Pelo lado dos mandantes, Gerson, capitão do Flamengo, começará a partida. Os colombianos, por sua vez, contam com Richard Ríos, do Palmeiras, e Jhon Arias, do Fluminense, no onze inicial.

Consolidado no futebol brasileiro, o trio é fundamental em seus respectivos clubes e se destacou em importantes conquistas recentes. Nas seleções, os meias buscam repetir tal protagonismo. Ríos e Arias já se firmaram como titulares absolutos da Colômbia, inclusive na campanha finalista da última edição da Copa América. Gerson também almeja tal posto: o capitão do Flamengo iniciou os três compromissos mais recentes da Seleção Brasileira em campo. No derradeiro, contra o Uruguai, marcou o golaço que garantiu o empate por 1 a 1.

Outro jogadores do Brasileirão que devem ser titulares no confronto Brasil x Colômbia são o lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético-MG, e o atacante Rafael Borré, do Internacional. Entre os convocados brasileiros, ainda representam a competição Léo Ortiz, Alex Sandro e Wesley (Flamengo) e Estêvão (Palmeiras). A lista colombiana também traz Santiago Arias, do Bahia.

Números do trio por seleções na carreira

Richard Ríos (24 anos) pela Colômbia:

19 jogos (13 titular)

2 gols

Jhon Arias (27 anos) pela Colômbia:

27 jogos (25 titular)

3 gols

3 assistências

Gerson (27 anos) pelo Brasil:

11 jogos (5 titular)

1 gol

Prováveis escalações de Brasil x Colômbia

Brasil: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães, Gerson, Rodrygo e Raphinha; Vini Jr e João Pedro. Técnico: Dorival Júnior.

Colômbia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí e Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias e James Rodríguez; Luis Díaz e Rafael Borré. Técnico: Néstor Lorenzo.

Jhon Arias, do Fluminense, e Richard Ríos, do Palmeiras, serão titulares da Colômbia (Fotos: AGIF)

