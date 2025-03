Ao ser convocado por Dorival Júnior, Neymar tinha a oportunidade de voltar a vestir a camisa do Brasil após um ano e cinco meses. No entanto, o camisa 10 do Santos acabou sendo cortado da lista após sentir um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda durante a vitória por 2 a 0 sobre o Bragantino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Antes mesmo do corte, ele já havia desfalcado seu time na semifinal do torneio, quando o Peixe foi eliminado pelo Corinthians.

Desde sua primeira temporada no PSG, em 2017-18, a carreira de Neymar tem sido constantemente prejudicada por lesões. Já se passaram sete anos desde a primeira contusão no quinto metatarso – que chegou a colocar em risco sua participação na Copa do Mundo de 2018 – mas, nesse período, ele sofreu diversas outras, impactando diretamente seu desempenho e sua disponibilidade tanto nos clubes quanto na Seleção Brasileira.

Histórico das principais lesões de Neymar

A partir da temporada 2013-14, Neymar acumulou 42 lesões, que variaram de simples fadigas a estiramentos mais graves. Além das torções, principalmente no tornozelo e de algumas fraturas.

Em 2018, a poucos meses da Copa do Mundo da Rússia, fraturou o quinto metatarso do pé direito e ficou 91 dias afastado. No ano seguinte, sofreu a mesma lesão e precisou de mais 86 dias de recuperação. Já em 2023, quando atuava pelo PSG, uma entorse no tornozelo direito acompanhada de lesão ligamentar o afastou dos gramados por 121 dias.

A lesão mais recente e grave de Neymar ocorreu na derrota do Brasil para o Uruguai, quando rompeu os ligamentos do joelho esquerdo e teve o menisco afetado, exigindo cirurgia e um longo período de recuperação. O meia atacante voltou a jogar apenas em novembro de 2024, mas precisou se afastar novamente devido a microlesões decorrentes da ruptura ligamentar.

De acordo com o "Transfermarkt", desde sua chegada ao Barcelona, em 2013-14, Neymar já ficou afastado por aproximadamente 1.420 dias e perdeu 247 partidas, defendendo Barcelona, PSG, Al-Hilal, Seleção Brasileira e, mais recentemente, o Santos.

Lesões de Neymar desde 2014

17/01/2014 – Entorse nos tendões peroneais do tornozelo direito – 8 jogos fora

17/04/2014 – Edema no quarto metatarso do pé esquerdo – 4 jogos fora

04/07/2014 – Fratura na terceira vértebra lombar – 2 jogos fora (Copa do Mundo)

22/08/2014 – Entorse de grau 1 no tornozelo esquerdo – 1 jogo fora

09/08/2015 – Caxumba – 4 jogos fora

08/12/2015 – Lesão no músculo adutor da coxa esquerda – 3 jogos fora

22/01/2016 – Dores musculares na coxa esquerda – 1 jogo fora

03/12/2016 – Dores musculares na coxa direita – 2 jogos fora

10/03/2017 – Dores na coxa esquerda – 1 jogo fora

21/09/2017 – Problema no pé direito – 1 jogo fora

02/11/2017 – Pancada na coxa esquerda – 1 jogo fora

11/01/2018 – Dores nas costelas – 1 jogo fora

20/01/2018 – Dores na coxa direita – 2 jogos fora

25/02/2018 – Fratura no quinto metatarso do pé direito – 18 jogos fora

20/11/2018 – Dores musculares na coxa direita – 1 jogo fora

02/12/2018 – Dores musculares na coxa direita – 3 jogos fora

23/01/2019 – Fratura no quinto metatarso do pé direito – 18 jogos fora

05/06/2019 – Rompimento do ligamento do tornozelo direito – 5 jogos fora

13/10/2019 – Dores musculares na coxa esquerda – 6 jogos fora

01/02/2020 – Lesão na costela – 4 jogos fora

03/09/2020 – Covid-19 – 1 jogo fora

28/10/2020 – Lesão no músculo adutor da coxa esquerda – 3 jogos fora

13/12/2020 – Entorse no tornozelo esquerdo – 5 jogos fora

10/02/2021 – Lesão no músculo adutor da coxa esquerda – 9 jogos fora

01/08/2021 – Desgaste muscular pós Copa América – 4 jogos fora

29/11/2021 – Lesão nos ligamentos do tornozelo esquerdo – 12 jogos fora

24/11/2021 – Entorse nos ligamentos do tornozelo direito – 2 jogos fora

19/02/2023 – Entorse nos ligamentos do tornozelo direito – 18 jogos fora

17/10/2023 – Ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo – 6 a 8 meses fora

04/11/2024 - Lesão na coxa - 42 dias fora

04/03/2025 - Lesão na coxa - atualmente indisponível