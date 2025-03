Uma das principais joias do futebol brasileiro, Estêvão é um dos 25 nomes disponíveis na convocação de Dorival Jr para a Seleção Brasileira. Ponta-direita titular do Palmeiras desde 2024, o jogador tem o desejo de voltar a sua posição de destaque nos tempos de base: a meia-atacante. No Chelsea, futuro clube do jovem, a concorrência pela posição terá influência da política de contratações dos Blues; entenda a situação.

Conforme André Cury, empresário do jovem, o clube inglês foi o único que enxergou o jovem como um verdadeiro "camisa 10", capaz de atuar pelo centro do campo e liderar o setor criativo da equipe.

— Foi o único clube que nos enxergou como camisa 10, para jogar no meio de campo. Pode ser que eu esteja errado, mas vamos ter a oportunidade. Acho que a gente vai estar certo, então isso também foi algo que pesou muito — explicou Cury, em entrevista ao "Ge".

Foi nessa função, inclusive, que Estêvão se destacou nas categorias de base, o que levou à sua promoção ao time principal do Palmeiras ainda em 2023. No elenco profissional, por outro lado, a concorrência interna com Raphael Veiga fez com que a comissão técnica deslocasse o jovem atacante para a ponta-direita.

Concorrência no Chelsea

Na quarta posição da Premier League e favorito ao título da Conference League, o Chelsea vive uma boa temporada 2024/25. Com a chegada de Estêvão, o clube reafirma sua estratégia de apostar em jovens promissores para o futuro.

Na temporada passada, Cole Palmer assumia a função que o legitimou com o maior número de participações em gols dos Blues, presente no centro do terço final do campo. No comando do técnico italiano Enzo Maresca a partir desta temporada, os jogadores democratizaram mais as responsabilidades ofensivas e isso fez com que o futebol do inglês crescesse ainda mais.

No contexto atual, o camisa 20 está fora dos gramados por conta de um desconforto sofrido em uma atividade antes do clássico com o Arsenal no último domingo (16). Contudo, o Chelsea tem outras opções, com diferentes perfis, para compor o setor: os volantes construtores Enzo Fernández e Moisés Caicedo, o versátil nas pontas Christopher Nkunku e a promessa Roméo Lavia. Estêvão, por sua vez, terá a concorrência desses nomes, que podem atuar em faixas distintas do campo também.

No entanto, perfis próximos ao do brasileiro vão chegar na próxima temporada europeia: pontas com baixa média de idade e potencial para ocupar em mais de uma região no campo de ataque. Kendry Páez, de 17 anos, é considerado um dos principais atacantes da geração equatoriana formada nas canteras do Independiente del Valle e chega aos Blues após 13 gols e seis assistências na carreira profissional. Fora o sul-americano, a dupla de reforços do Sporting, Geovany Quenda; de 17 anos e Dário Essugo; 20, também são nomes que vão representar nesta nova fase o lado azul de Londres; veja abaixo as opções ofensivas de Maresca para 2025/26:

Pedro Neto (25 anos) Mykhailo Mudryk (24 anos) Noni Madueke (23 anos) Nicolas Jackson (23 anos) Christopher Nkunku (27 anos) Cole Palmer (22 anos) Moisés Caicedo (23 anos) Roméo Lavia (21 anos) Estêvão (17 anos) Kendry Páez (17 anos) Geovany Quenda (17 anos) Dário Essugo (20 anos)

O novo Chelsea, liderado por Cole Palmer (foto: Adrian Dennis / AFP)

Seleção Brasileira

Convocado por Dorival Jr para defender a Seleção Brasileira nos duelos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, Estêvão retornará ao Palmeiras após a partida do dia 25, em Buenos Aires.

No comando do treinador, o jovem atuou somente pela mesma posição que o consagrou no Verdão: a ponta-direita. Ele disputa vaga com Savinho e Rodrygo por esse lado do campo, enquanto o meio é ocupado por Raphinha.