Brasil e Colômbia fazem nesta quinta-feira (19), a partir das 21h45, em Brasília, um jogo crucial para a Seleção nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Quinta colocada, a equipe nacional pode terminar até mesmo em segundo lugar se sair de campo no Mané Garrincha com a vitória. Mas um eventual tropeço tem potencial de derrubar o time de Dorival Júnior para a sexta colocação, a última que garante vaga direta no Mundial.

Em Brasília, todos reconhecem que o jogo é fundamental para o Brasil. Bruno Guimarães, Wesley e Dorival, os três que falaram com os jornalistas antes do jogo com a Colômbia, ressaltaram a importância da vitória, seja por uma questão prática (subir na tabela e encaminhar a vaga na Copa do Mundo), seja por uma questão anímica (poucos torcedores estão felizes com o desempenho do time até aqui).

— Nós teremos dois compromissos bem complicados, bem difíceis. Nossos adversários também reconhecem a condição da Seleção Brasileira — disse Dorival Júnior, já fazendo referência ao jogo da próxima terça (25), diante da Argentina, fora de casa.

— Tenho certeza que nós estamos melhorando a cada momento. Eu acho que é uma subida gradativa que vem acontecendo. Espero eu que continuemos nesse processo, já que serão dois resultados fundamentais que ao final dessa próxima rodada poderão nos dar uma possibilidade um pouco mais real, e clara, daquilo que deve acontecer até os momentos finais dessa fase classificatória — acrescentou o treinador.

Dorival procurou manter mistério na Seleção Brasileira, que teve apenas dois treinos antes da partida desta quinta-feira — o de segunda-feira contou somente com 12 jogadores e não entra nessa conta. Mas o treinador deve mesmo contar com João Pedro no ataque, retomando a Seleção com um jogador de referência no ataque.

Brasil pega Colômbia em momento de baixa

A Colômbia que enfrenta o Brasil chega em um momento de instabilidade. O time do técnico Néstor Lorenzo, que começou bem as Eliminatórias, soma três derrotas nos últimos quatro jogos. E a classificação para a Copa do Mundo, antes dada como certa, agora começa a gerar dúvidas.

Apesar disso, o treinador demonstrou não estar abalado com isso e promete encarar o Brasil em busca de um bom resultado.

— Todo jogo traz um risco, todo jogo é uma oportunidade, todo jogo cria pressão e todo jogo cria motivação. Sabemos que as derrotas recentes não tiveram nada a ver com o curso do jogo, mas ajustamos algumas coisas que estavam faltando em certos momentos — disse Néstor Lorenzo.

Brasil fez último treino antes de pegar a Colômbia nessa quarta, no Mané Garrincha (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL X COLÔMBIA

13° RODADA - ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS PARA A COPA DO MUNDO 2026

📆 Data e horário: quinta-feira, 20 de março de 2025, às 21h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília;

📺 Onde assistir: TV Globo e Sportv.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRASIL: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães, Gerson e Rodrygo; Raphinha, Vini Jr. e João Pedro. Técnico: Dorival Júnior

COLÔMBIA: Camilo Vargas; Muñoz, Davison Sánchez, Lucumi e Mojica; Llerma, Richard Ríos, John Árias e James Rodríguez; Jhon Córdoba e Luís Diaz. Técnico: Néstor Lorenzo.

ARBITRAGEM: Alexis Herrera (VEN), auxiliado por Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)