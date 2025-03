Brasil corre risco? As chances de classificação nas Eliminatórias

A vitória por 2 a 1 contra a Colômbia na quinta-feira (20), no Mané Garrincha, em Brasília, colocou o Brasil provisoriamente na segunda colocação das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A cinco jogos do fim, a Seleção ainda corre risco de ficar de fora do próximo Mundial?

A equipe do técnico Dorival Júnior tem 21 pontos em 13 jogos, com seis vitórias, três empates e quatro derrotas. O aproveitamento é de 53%.

Com o complemento da rodada, a Seleção pode perder duas colocações e cair para quarto. O terceiro Uruguai, com 20 pontos, recebe a líder Argentina, com 25, enquanto o quinto Equador, com 19, enfrenta a Venezuela, em casa. Os dois jogos são nesta sexta-feira (21).

Quantos se classificam para a Copa do Mundo?

Para a próxima Copa, com o aumento de 32 para 48 seleções, seis sul-americanos se classificam direto para o Mundial do México, Estados Unidos e Canadá no ano que vem. Anteriormente, eram quatro.

Agora, o sétimo colocado disputa um playoff, a antiga Repescagem, com uma equipe da Oceania, uma da Ásia, uma da África e duas da Concacaf. Ao fim deste torneio, duas seleções garantem vagas na Copa.

Em toda a história, o Brasil nunca ficou de fora da Copa do Mundo e é o único que jogou as 22 edições. Alemanha (20), Argentina (18) e Itália (18) estão logo atrás no ranking.

Brasil vence a Colômbia nas Eliminatórias por 2 a 1, em Brasília. Foto: Evaristo Sá/AFP

Brasil se aproxima da classificação

Atualmente na segunda posição, com 21 pontos, o Brasil está oito pontos acima da sétima Bolívia, que tem 13 pontos. A oitava Venezuela, com 12 pontos, enfrenta o Equador nesta sexta-feira (21), fora de casa, e pode diminuir essa diferença para seis pontos.

Restam cinco jogos para o Brasil nas Eliminatórias, com 15 pontos possíveis em disputa. A Seleção ainda encara a Argentina (fora), Equador (fora), Paraguai (casa), Chile (casa) e Bolívia (fora).

O Brasil, então, pode confirmar a classificação matemática daqui dois ou três jogos se vencer seus adversários e Bolívia ou Venezuela tropeçarem em seus compromissos. A Bolívia enfrenta o Uruguai (casa), Venezuela (fora), Chile (casa), Colômbia (fora) e Brasil (casa), enquanto a Venezuela tem pela frente o Peru (casa), Bolívia (casa), Uruguai (fora), Argentina (fora), Colômbia (casa).

Número mágico

Historicamente, a partir de 2002 com 10 participantes, a "pontuação mágica" é ainda mais acessível: nenhuma seleção que somou 25 pontos ficou abaixo da sexta colocação de uma Eliminatória. A média histórica é até menor: 22,2 pontos. O Brasil estaria a um ponto desse corte.

As seleções que ficaram em sexto com a menor pontuação foram o Equador (2010) e a Colômbia (2022), ambos com 23 pontos.