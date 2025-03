Foi sofrido e foi apenas nos acréscimos. Mas a vitória, enfim, veio. Jogando diante de 70 mil torcedores no Mané Garrincha na noite desta quinta-feira (20), o Brasil derrotou a Colômbia por 2 a 1, com o gol da vitória sendo marcado por Vini Jr. aos 53 do segundo tempo. Raphinha, de pênalti, e Luis Díaz, marcaram os outros gols. Com o resultado, a Seleção salta para a 2ª colocação nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Como foi Brasil x Colômbia

Com quatro atacantes, incluindo Raphinha e Vini Jr. dando a impressão logo no início de que estavam em noite inspirada, o Brasil começou sufocando a Colômbia. A dupla se movimentava bastante e com agilidade, e precisou de apenas cinco minutos para abrir o placar. Aos três, Raphinha fez lindo passe em profundidade para Vini Jr; o atacante invadiu a área e foi derrubado por Mojica. Pênalti, que Raphinha bateu rasteiro dois minutos depois, no canto direito, para tirar Vargas da foto e fazer 1 a 0.

O Brasil seguiu jogando leve nos minutos seguintes. Bem aberto pela direita, Rodrygo fazia boas jogadas de fundo — e concluiu uma vez, sem muito perigo —, enquanto Raphinha e Vinicius Júnior se movimentavam entre a meia e o lado esquerdo. Motivo de mistério da escalação ao longo da semana, João Pedro pouco aparecia.

Mas o panorama do jogo começou a mudar a partir dos 20 minutos. O Brasil recuou suas linhas, perdeu Gerson por lesão e viu a Colômbia começar a ganhar corpo. A metade final do primeiro tempo foi de maior volume de jogo dos visitantes, ainda que sem ameaçar claramente o gol de Alisson. Mas, quando teve uma oportunidade, igualou o marcador: aos 40, um Joelinton desatento perdeu a bola para Arias na entrada da área; a bola passou pelos pés de Lerma e de James Rodríguez, que rolou para chute cruzado do carrasco Luis Díaz empatar. Em 2023, foram de Díaz os dois gols da Colômbia na vitória sobre o Brasil por 2 a1, ainda pelo 1º turno das Eliminatórias.

O jogo voltou equilibrado no segundo tempo, com o Brasil tentando ter a iniciativa de jogo e a Colômbia procurando jogar no erro da Seleção. Rodrygo, Vini Jr e Raphinha seguiram ditando o ritmo do ataque, mas com mais dificuldades do que no primeiro tempo. Inoperante, João Pedro acabaria substituído por Matheus Cunha.

Sánchez é atendido após se chocar de cabeça com o goleiro Alisson (Foto: Evaristo Sá/AFP)

Aos 24, um lance que causou preocupação nos jogadores e na torcida: Alisson saiu para fazer uma defesa e se chocou de cabeça com Sánchez, que caiu desacordado. O jogo ficou oito minutos parado para atendimento do colombiano. Sánchez e Alisson foram substituídos.

Na mesma leva de mudanças, Dorival Júnior fez mais três alterações no Brasil. Wesley, André e Savinho entraram e o time ganhou novo gás diante da Colômbia. E foi na base da vontade, e apenas da vontade, que o time foi para cima. O gol, porém, teimava em não sair. Até que, aos 53, Vini Jr bateu de fora da área, mandou no canto esquerdo e fez o Mané Garrincha explodir de alegria.

Seleção termina jogo com sete substituições

Brasil x Colômbia também encerrou com um fato desses que não se veem muito. A Seleção encerrou a partida com sete substituições: entraram Joelinton, Wesley, Savinho, Bento, Matheus Cunha, André e Léo Ortiz. Mas tudo dentro do regulamento.

Isso porque, quando um jogador é substituído por concussão, o time adversário ganha direito a uma alteração a mais, por uma questão de isonomia. Como dois jogadores saíram mediante esse protocolo (Alisson e Sánchez), as duas seleções poderiam encerrar com até sete mudanças.

➡️ Entenda o protocolo que permite 'substituição por concussão' no futebol

O que vem pela frente

Com o resultado, o Brasil chega aos 21 pontos e vai para o 2º lugar na tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Na próxima terça-feira (25), a Seleção encara a líder, Argentina, em Buenos Aires, podendo praticamente carimbar a vaga para o Mundial. A Colômbia, por sua vez, caiu para o 6º lugar, com 19 pontos. Na terça, recebe o Paraguai, em Barranquilla.

Brasil, de Vinicius Júnior, sofreu para vencer a Colômbia de James Rodríguez. (Foto: Evaristo Sá/AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL 2 X 1 COLÔMBIA

ELIMINATÓRIAS PARA A COPA DO MUNDO DE 2026 - 13ª RODADA

🗓️ Data e horário: Quinta-feira, 20 de março de 2025, 21h45 (de Brasília)

📍 Local: Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília (DF)

🥅 Gols: Raphinha (5'/1ºT), Luis Díaz (40'/1ºT); Vini Jr. (53'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães e Joelinton (BRA); Richard Ríos

⚽ ESCALAÇÕES

BRASIL (Técnico: Dorival Júnior)

Alisson (Bento); Vanderson (Wesley), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães (André) e Gerson (Joelinton); Rodrygo (Savinho), Raphinha, João Pedro (Matheus Cunha) e Vini Jr. (Léo Ortiz)

COLÔMBIA (Técnico: Néstor Lorenzo)

Camilo Vargas; Muñoz, Davison Sánchez (Carlos Cuesta), Lucumi e Mojica; Lerma, Richard Ríos, John Arias (Carrascal) e James Rodríguez (Castaño); Jhon Córdoba (Borré) e Luís Diaz.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

4️⃣ Quarto árbitro: Ángel Arteaga (VEN)

🖥️ VAR: Juan Soto (VEN)