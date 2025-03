Médico da Seleção atualiza condição física de Alisson e Gerson

Diretor do Departamento Médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar atualizou as situações de Alisson e Gerson, que deixaram o duelo com a Colômbia com problemas físicos nesta quinta-feira (20). O goleiro foi substituído no protocolo de concussão, enquanto o meio-campista deixou o campo com problema muscular ainda no primeiro tempo.

Segundo o Dr. Lasmar, o camisa 1 está em condições normais, e a alteração foi por precaução. Já o jogador do Flamengo sofre com dor na posterior da coxa esquerda e será reavaliado pelo DM do Brasil.

— Alisson encontra-se normal. Ele está completamente normal, sem nenhuma queixa. Durante o atendimento no campo, ele não relatou nenhum desmaio, nenhuma perda de memória, e estava consciente e orientado o tempo todo. Nós o substituímos porque ele tinha pequenas queixas, achou que estava um pouco mais lento, com alguma possibilidade de concussão. Então nos causou suspeita, e o recomendado e substituir o jogador — explicou o médico da Seleção.

— O Gerson saiu se queixando de uma dor na região posterior da coxa esquerda. Ele também vai conosco para fazer os exames de imagem e exames complementares. Assim que tivermos notícias, nós informaremos — declarou o Dr. Lasmar.

Brasil 2 x 1 Colômbia: como foi o jogo?

Foi sofrido e foi apenas nos acréscimos. Mas a vitória, enfim, veio. Jogando diante de 70 mil torcedores no Mané Garrincha na noite desta quinta-feira (20), o Brasil derrotou a Colômbia por 2 a 1, com o gol da vitória sendo marcado por Vini Jr. aos 53 do segundo tempo. Raphinha, de pênalti, e Luis Díaz, marcaram os outros gols. Com o resultado, a Seleção salta para a 2ª colocação nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

