Salário dos jogadores da Seleção Brasileira: veja ranking

A Seleção Brasileira entrou em campo nesta quinta-feira (20) contra a Colômbia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Enquanto os holofotes estavam voltados para o desempenho da equipe, fora das quatro linhas, os craques do Brasil também chamam atenção pelos altos salários que recebem nos clubes europeus.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

Com base nos dados do site Capology, Vini Jr. aparece no topo do ranking dos jogadores mais bem pagos da Seleção Brasileira, seguido por Marquinhos e Rodrygo. Confira os valores!

💰 Os salários dos craques da Seleção

Os valores abaixo representam os salários brutos anuais dos jogadores nos clubes:

1️⃣ Vini Jr. (Real Madrid) – € 20,8 milhões (R$ 127,9 milhões)

2️⃣ Marquinhos (PSG) – € 16,8 milhões (R$ 103,3 milhões)

3️⃣ Raphinha (Barcelona) – € 12,5 milhões (R$ 76,8 milhões)

3️⃣ Rodrygo (Real Madrid) – € 12,5 milhões (R$ 76,8 milhões)

5️⃣ Bruno Guimarães (Newcastle) – € 9,9 milhões (R$ 60,9 milhões)

6️⃣ Alisson (Liverpool) – € 9,2 milhões (R$ 56,6 milhões)

continua após a publicidade

🏆 Vini Jr. não só lidera a lista, mas também é um dos jogadores mais bem pagos do futebol mundial.

💵 O impacto dos altos salários

Os salários elevados refletem o status dos jogadores no futebol mundial e também a valorização do talento brasileiro. Clubes como Real Madrid, PSG e Barcelona investem pesado para manter suas estrelas e garantir competitividade nas principais competições.

Além disso, esses valores não incluem receitas extras, como premiações, bônus por desempenho e contratos de patrocínio, que podem dobrar os ganhos anuais dos atletas.

continua após a publicidade