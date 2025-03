Bronca de jogadores da Seleção Brasileira em Vini Jr viraliza; veja

Vini Jr foi destaque da vitória da Seleção Brasileira sobre a Colômbia, por 2 a 1, na última quinta-feira (20), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O reconhecimento aconteceu após o camisa 7 marcar o gol do triunfo brasileiro. Contudo, o feito não o livrou de tomar uma bronca de Raphinha e Matheus Cunha.

O caso aconteceu na reta final da partida. Na ocasião, Vini Jr pensou em realizar uma cera ao ser substituído nos últimos minutos dos acréscimos. Foi então, que ele teve o embate com os companheiros de equipe. Raphinha e Matheus Cunha se mostraram indignados com o gesto do atacante.

Aos gritos, os dois conveceram o companheiro de não retardar o reinício da partida. O caso aconteceu devido ao fato de Vini Jr estar pendurado. Ou seja, caso fosse advertido no confronto contra a Colômbia, ele não poderia jogar a próxima partida contra a Argentina. O clássico sul-americano acontece na próxima terça-feira (25), no Estádio Monumental.

Caiu nas redes

A bronca não passou despercebida e viralizou na internet. Diversos internautas comentaram o caso após o final da partida. Em grande maioria, os torcedores apoiaram a atitude de Raphinha e Matheus Cunha. Por outro lado, o gesto de Vini Jr foi criticado, sendo associado a uma possível "falta de maturidade". Veja a repercussão abaixo:

