A dupla Bebeto e Romário tem muita história na Seleção Brasileira e propriedade para analisar o momento que vive o Brasil faltando seis meses para a Copa do Mundo. Em evento comemorativo de um ano da Romário TV, os campeões mundiais falaram sobre favoritismo, opções no ataque de Ancelotti e se levariam Neymar para a competição.

Apesar do entrosamento em campo, os dois discordaram, por exemplo, do trio de ataque ideal hoje para a Seleção. Além disso, na previsão das chances brasileiras de levantar o hexa, um se mostrou mais otimista que o outro. Confira o que disseram.

Sobre Neymar

Entre altos e baixos desde que retornou ao Santos, Neymar segue sendo uma das esperanças do Brasil para a Copa do Mundo. O camisa 10 tenta uma volta por cima para tentar chegar em forma na competição. Bebeto e Romário concordam sobre a importância do jogador.

- Tem seis meses para a Copa do Mundo e tudo pode acontecer. Lembra do Ronaldo? Teve problema no joelho e acabou sendo o melhor do mundo e campeão. O Neymar é um cara que temos que respeitar, é um jogador que é referência indiscutível. Eu torço para que ele volte o mais rápido possível, vista a 10 da Seleção de novo e com ele, tenho certeza que o Brasil vai ter muito mais chanceEle estando 80% eu levaria - afirmou Romário.

- Tenho certeza que o Ancelotti vai levar ele. Ele estando bem, não tem jeito, não tem como não levar ele. A gente precisa. - concordou Bebeto.

Neymar fez atividade na academia do CT Rei Pelé (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Trio de ataque ideal

Para montar o trio de ataque do Brasil para a Copa, Bebeto e Romário foram para lados opostos. Sobre Pedro, do Flamengo, possuem opiniões distintas.

- Eu levaria o Pedro, gosto muito dele. Matheus Cunha também está muito bem no clube, João Pedro. também.. Esses três com certeza ficam fortes para a Copa do Mundo - disse Bebeto.

- Se a Copa do Mundo fosse hoje, eu levaria o Kaio Jorge, do Cruzeiro. Assim, eu coloco o Raphinha como atacante, sabe fazer gol. E o próprio Vini Junior., que joga pela esquerda. Pedro não, hoje não, se perguntassse lá atrás, eu responderia que sim, mas hoje não. Caiu muito e talvez não seja um jogador ainda pronto pra ser responsável pela 9 da Seleção. Temos outros jogadores, muitos deles nos clubes são os melhores, fazem muitos gols, mas quando chega na Seleção, as coisas não acontecem. Torço pra que isso mude - comentou Romário, que posteriormente ainda incluiu Hulk numa possível convocação - Se hoje fosse convocado, tenho certeza que ele faria algumas coisas bem melhores do que os mais jovens que ele estão fazendo.

Chances do Brasil na Copa do Mundo

A chegada de Ancelotti estabilizou e deu confiança para que a Seleção se recuperasse na reta final do ciclo para a Copa do Mundo de 2026. O italiano já soma oito jogos no comando do Brasil, tendo quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. Os craques do tetra reconhecem que, em campo, a fase não é das melhores, mas acreditam que o peso da camisa pode fazer a diferença.

- Sempre que vamos disputar a Copa do Mundo, vamos muito fortes. Brasil é Brasil, é o único pentacampeão do mundo. Somos ainda os únicos, é bom lembrar. Temos jogadores fantásticos. - disse Bebeto, otimista.

- Pela atual situação do Brasil, não é candidato. A gente tem esse reforço do Ancelotti, que chegou e teve bons resultados no comando da Seleção. A gente tem cinco ou seis jogadores que estão entre os 50 melhores do mundo. O problema é que não estamos conseguindo encaixar isso. Mas o Brasil tem peso, tamanho, carisma e história, e isso é muito importante também em Copa do Mundo. Tive oportunidade de entrevistar estrangeiros na Romário TV e todos falam a mesma coisa: por mais que o Brasil não esteja num grande momento tecnicamente, o Brasil é o Brasil. É, foi e sempre será respeitado por todos os adversários. Sempre que peço para citarem quatro seleções que podem ganhar, citam o Brasil. Eu, como brasileiro, tenho sempre pensamento positivo. Acredito que a gente possa melrorar até a Copa do Mundo e fazer uma boa competição. - analisou Romário.

