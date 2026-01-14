Primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo, o Marrocos chega invicto à final da Copa Africana de Nações e demonstra que deve ser, sim, o adversário mais difícil da Seleção na primeira fase do Mundial. Exigirá cuidados do time de Carlo Ancelotti, mas não muito além disso.

A despeito da boa campanha no torneio continental — foram quatro vitórias e dois empates nos seis jogos disputados até aqui —, o time do técnico Walid Regragui parece ter chegado ao limite da sua capacidade, seja técnica, tática ou criativa. Todo treinador adversário que fizer o trabalho de casa e estudar o Marrocos saberá logo os pontos fortes do time e como anulá-los. Bastará para isso ter as peças certas.

A Nigéria eliminada por Marrocos nessa quarta-feira (14) é um bom exemplo. Mesmo jogando na casa do adversário, conseguiu segurar o semifinalista da última Copa do Mundo durante mais de 126 minutos. Perdeu apenas nas penalidades máximas.

O Marrocos buscou o ataque sempre pelos lados do campo, apoiando-se nos bons avanços de Hakimi e Brahim Diaz, pela direita; e de Mazraoui e Ezzalzouli pelo lado esquerdo. Ao mesmo tempo, foi um latifúndio improdutivo pelo corredor central.

É justamente esse o cuidado que Carlo Ancelotti precisará ter para que o Brasil saia de campo no MetLife, na noite de 13 de junho, com os três pontos diante do Marrocos.

Faltando pouco menos de cinco meses para o jogo, a má notícia para a Seleção é que são justamente os lados do campo os setores em aberto. Não sabemos quem serão os quatro laterais convocados para a Copa do Mundo, até porque a melhor opção no momento está lesionada.

A boa notícia é que, enquanto o Marrocos parece ter atingido o teto, o Brasil de Ancelotti ainda tem muito a crescer.

