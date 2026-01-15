Problemas para Ancelotti? Atacante da Seleção sofre lesão e ficará fora por semanas

O técnico Carlo Ancelotti pode ter ganho um motivo de atenção envolvendo a próxima convocação da Seleção Brasileira. O atacante Richarlison sofreu uma lesão na coxa esquerda e ficará afastado dos gramados por aproximadamente sete semanas, conforme o Tottenham confirmou nesta quinta-feira (15).

O atacante se machucou ainda no primeiro tempo da derrota por 2 a 1 para o Aston Villa, no último sábado (10), pela Copa da Liga Inglesa. Richarlison deixou o campo aos 31 minutos, visivelmente com dores, e passou por exames que constataram o problema muscular.

Em coletiva, o técnico Thomas Frank confirmou o período de afastamento em entrevista coletiva.

— Infelizmente, Richarlison sofreu uma lesão na coxa que o deixará afastado por até sete semanas — confirmou o treinador.

Richarlison deixou a partida entre Tottenham e Aston Villa com dores na coxa esquerda e teve lesão confirmada dias depois (Foto: GLYN KIRK/AFP)

Histórico do jogador preocupa

Esta não é a primeira vez que o brasileiro enfrenta problemas na região. Na temporada passada, Richarlison também sofreu uma lesão na coxa esquerda, que o tirou de combate por mais de dois meses, fazendo com que perdesse 16 partidas pelos Spurs.

Na atual temporada 2025/26, somando jogos pelo Tottenham e pela Seleção Brasileira, o atacante entrou em campo 33 vezes e marcou oito gols.

O camisa 9 se junta a uma longa lista de desfalques do Tottenham. Além de Richarlison, Mohamed Kudus e Rodrigo Bentancur seguem fora, enquanto Dejan Kulusevski e James Maddison não atuaram durante toda a temporada por lesões graves no joelho.

Situação na Seleção Brasileira

Apesar da gravidade da lesão, o problema não deve impedir Richarlison de participar dos próximos compromissos da Seleção, caso seja convocado por Ancelotti. Os amistosos contra França e Croácia estão marcados para o mês de março, cerca de três meses antes do início da Copa do Mundo, o que oferece margem para recuperação completa do atacante.

Richarlison é um dos muitos concorrentes para o centro de ataque do Brasil, disputando vaga com nomes como Kaio Jorge, Igor Thiago, Vitor Roque, Pedro etc.

