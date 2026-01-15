Problemas para Ancelotti? Atacante da Seleção sofre lesão e ficará fora por semanas
Jogador presente na última convocação sofre lesão na coxa
- Matéria
- Mais Notícias
O técnico Carlo Ancelotti pode ter ganho um motivo de atenção envolvendo a próxima convocação da Seleção Brasileira. O atacante Richarlison sofreu uma lesão na coxa esquerda e ficará afastado dos gramados por aproximadamente sete semanas, conforme o Tottenham confirmou nesta quinta-feira (15).
Relacionadas
- Futebol Nacional
Mercado da bola é marcado por ‘corrida’ pela Copa do Mundo
Futebol Nacional15/01/2026
- Seleção Brasileira
Para Zé Ricardo, preparação do Brasil para a Copa foi ruim, mas há esperança
Seleção Brasileira15/01/2026
- Seleção Brasileira
ANÁLISE – Primeiro adversário do Brasil na Copa, Marrocos chegou ao teto
Seleção Brasileira14/01/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O atacante se machucou ainda no primeiro tempo da derrota por 2 a 1 para o Aston Villa, no último sábado (10), pela Copa da Liga Inglesa. Richarlison deixou o campo aos 31 minutos, visivelmente com dores, e passou por exames que constataram o problema muscular.
Em coletiva, o técnico Thomas Frank confirmou o período de afastamento em entrevista coletiva.
— Infelizmente, Richarlison sofreu uma lesão na coxa que o deixará afastado por até sete semanas — confirmou o treinador.
Histórico do jogador preocupa
Esta não é a primeira vez que o brasileiro enfrenta problemas na região. Na temporada passada, Richarlison também sofreu uma lesão na coxa esquerda, que o tirou de combate por mais de dois meses, fazendo com que perdesse 16 partidas pelos Spurs.
Na atual temporada 2025/26, somando jogos pelo Tottenham e pela Seleção Brasileira, o atacante entrou em campo 33 vezes e marcou oito gols.
O camisa 9 se junta a uma longa lista de desfalques do Tottenham. Além de Richarlison, Mohamed Kudus e Rodrigo Bentancur seguem fora, enquanto Dejan Kulusevski e James Maddison não atuaram durante toda a temporada por lesões graves no joelho.
Situação na Seleção Brasileira
Apesar da gravidade da lesão, o problema não deve impedir Richarlison de participar dos próximos compromissos da Seleção, caso seja convocado por Ancelotti. Os amistosos contra França e Croácia estão marcados para o mês de março, cerca de três meses antes do início da Copa do Mundo, o que oferece margem para recuperação completa do atacante.
Richarlison é um dos muitos concorrentes para o centro de ataque do Brasil, disputando vaga com nomes como Kaio Jorge, Igor Thiago, Vitor Roque, Pedro etc.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias