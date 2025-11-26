menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

CBF visita sede da Nike e avalia centros de treinamento para o Brasil na Copa de 2026

Seleção Brasileira conhecerá seus adversários em dezembro

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-15.14.20-1-aspect-ratio-1024-1024
Thiago Braga
São Paulo (SP)
fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
8aea3481-4fd8-49c6-acd1-b22af575465e__MG_9987-Copia-2-aspect-ratio-1024-1024
Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 26/11/2025
18:33
Ancelotti tem a base quase definida para a Copa do Mundo (Foto: Ian Kington / AFP)
imagem cameraAncelotti tem a base quase definida para a Copa do Mundo (Foto: Ian Kington / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O planejamento do Brasil para a Copa do Mundo de 2026 já começa a tomar forma. Representantes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estiveram nos Estados Unidos avaliando possíveis centros de treinamento e hospedagem. Segundo o Lance! apurou, entre os locais está a sede mundial da Nike, em Beaverton, no estado de Oregon.

Ao todo, mais de 15 locais já foram visitados, incluindo cidades como Orlando e San Diego. As definições, no entanto, só deverão avançar após o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, marcado para o dia 5 de dezembro, em Washington D.C. O evento determinará não apenas as chaves, mas também a distribuição regional das seleções entre as 16 cidades-sede.

Após garantir a vaga para a Copa, o departamento de seleções da CBF tem se reunido com frequência para alinhar a logística e ajustar detalhes da preparação. Entre as opções avaliadas, a entidade tem dado preferência à Costa Oeste da América do Norte, região que inclui Los Angeles e Seattle, nos Estados Unidos, e Vancouver, no Canadá. O principal fator para essa escolha é o clima mais ameno e estável durante o período da competição.

A sede mundial da Nike tem uma curiosidade: o local, conhecido como Nike World Headquarters, abriga o campo "Ronaldo Field" — batizado em homenagem ao ex-atacante Ronaldo Fenômeno, que também tem uma estátua de bronze no campus.

A visita fez parte de uma série de viagens técnicas lideradas por Sérgio Dimas, supervisor geral das seleções, e Guilherme Passos, fisiologista da equipe. A dupla percorreu o território norte-americano em duas oportunidades, passando por diferentes estados e cidades, para identificar os melhores "base camps" disponibilizados pela Fifa. Esses centros servirão como base operacional das equipes, reunindo estrutura esportiva e alojamento durante o torneio.

A decisão final, porém, só vai acontecer após a definição dos grupos para o Mundial.
Apesar disso, o técnico Carlo Ancelotti teria manifestado interesse pessoal em Nova York, cidade onde viveu uma experiência marcante em 1994, como auxiliar de Arrigo Sacchi na seleção italiana — derrotada pelo Brasil na final daquele Mundial.

A Copa de 2026 será a primeira da história com 48 seleções e terá sedes divididas entre Estados Unidos, México e Canadá. A Fifa organizou os locais em três zonas — Oeste, Central e Leste — para reduzir deslocamentos e variações de fuso horário. A cerimônia de abertura ocorrerá em 11 de junho, e a final está prevista para o dia 19 de julho.

Ronaldo fenômeno
Ronaldo ao lado da estátua em sua homenagem na sede da Nike (Foto: Divulgação/Nike)
