138 dias para a Copa e 138 jogos observados: a curiosa coincidência da Seleção Brasileira

A contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 segue acelerando: neste sábado, a marca atinge 138 dias para o início do torneio que será disputado em Estados Unidos, México e Canadá. O número coincide curiosamente com outro registro histórico da Seleção Brasileira — as 138 partidas assistidas in loco pela comissão técnica de Tite em 2017, durante o ciclo de preparação para a Copa da Rússia.

continua após a publicidade

Comissão de Ancelotti acompanha jogos na Europa de olho na próxima convocação do Brasil

Naquele período, a comissão técnica — que incluía observadores e auxiliares do então técnico Tite — realizou um trabalho minucioso de monitoramento de atletas, tanto no Brasil quanto no exterior. Ao longo do ano, 73 jogos foram acompanhados em outros países, enquanto 65 partidas ocorreram em solo nacional, somando exatamente 138 observações presenciais. Além disso, 36 clubes — entre brasileiros, europeus e chineses — foram visitados para coleta de dados, acompanhamento de treinos e integração com comissões locais.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A intensa rotina de observações fez parte do planejamento que levou o Brasil à liderança das Eliminatórias da América do Sul e à classificação antecipada para o Mundial de 2018, o primeiro país do planeta a garantir vaga.

continua após a publicidade

Tite, que assumiu o comando da Seleção em junho de 2016 e ficou até o fim da Copa do Mundo de 2022, teve um volume de visitas e estudos técnicos alto no ciclo para o Mundial de 2018, na Rússia: alcançou 251 partidas analisadas in loco em menos de dois anos de trabalho. Em 2016, foram 72 partidas (17 internacionais e 55 nacionais). Já em 2018, mesmo com apenas dois jogos oficiais disputados pela Seleção, a comissão acompanhou 41 partidas em estádios — 22 fora e 19 no Brasil.

➡️ Aposte nas partidas do seu time!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Somando todos os números, a equipe técnica de Tite observou 112 partidas no exterior e 139 no Brasil, evidenciando um método de acompanhamento contínuo e detalhista — estratégia que moldou o perfil de renovação da Seleção durante aquele ciclo. Na Rússia, porém, a campanha terminou nas quartas de final, após a eliminação diante da Bélgica.