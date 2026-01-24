Agenda de Infantino no Brasil tem evento da Copa e encontro com Lula

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, desembarca no Brasil na manhã deste domingo para cumprir uma agenda intensa ligada à Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no país. Principal autoridade do futebol mundial, o dirigente participa no Rio de Janeiro do evento oficial de lançamento do Mundial, que marcará o início da contagem regressiva para a competição, com a apresentação da marca oficial e a divulgação de informações institucionais sobre o torneio. Além do compromisso no Rio, Infantino também tem encontro confirmado com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na próxima segunda-feira (26), em Brasília, para tratar da organização da Copa do Mundo e de outros temas de interesse esportivo entre a Fifa e o Brasil.

continua após a publicidade

▶️ Fifa lança marca da Copa do Mundo Feminina de 2027 neste domingo, no Rio

A visita reforça a importância estratégica do Brasil para a entidade máxima do futebol, especialmente após a escolha do país como sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. A expectativa é de que, na reunião com Lula, sejam debatidos assuntos como infraestrutura, legado esportivo, desenvolvimento do futebol feminino e parcerias institucionais para garantir o sucesso do evento.

Ainda no Rio de Janeiro, Infantino pode cumprir uma agenda paralela ligada ao futebol nacional. Embora a Fifa não tenha confirmado oficialmente, a tendência é de que o dirigente compareça ao Maracanã para acompanhar o clássico entre Flamengo e Fluminense, às 18h, válido pelo Campeonato Carioca.

continua após a publicidade

▶️ Já simulou o caminho da Seleção Brasileira na Copa do Mundo? Entre e saiba até onde o Brasil vai chegar no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá

Programação do evento de lançamento

A Fifa divulgou a programação oficial do evento de lançamento da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizado neste domingo (25), no Rio de Janeiro. A cerimônia marca o início da contagem regressiva para o Mundial e contará com ações abertas ao público e atividades restritas à imprensa e convidados.

continua após a publicidade

A agenda começa logo pela manhã, com o Street Art Festival, das 7h às 15h, na Avenida Atlântica, em Copacabana. A ação será aberta ao público e integra a proposta de ativação urbana da Fifa para celebrar o torneio e aproximar a competição da população.

Entre 11h e 12h, acontece o Tournament Launch Show, em um hotel em Copacabana, exclusivo para imprensa credenciada e convidados. Neste evento, a Fifa apresentará oficialmente a marca da Copa do Mundo Feminina de 2027 e detalhes institucionais da competição.

Na sequência, entre 12h30 e 13h30, a programação segue para a praia de Copacabana, onde será realizada uma ativação especial com a presença de lendas do futebol, incluindo uma partida informal nas areias. Assim como o evento no hotel, essa atividade será restrita à mídia credenciada e convidados.

A Copa do Mundo Feminina de 2027 será disputada por 32 seleções, divididas em oito grupos, entre os dias 24 de junho e 25 de julho.

As seguintes cidades-sede vão receber o evento: Belo Horizonte (Estádio Mineirão), Brasília (Estádio Nacional Mané Garrincha), Fortaleza (Arena Castelão), Porto Alegre (Estádio Beira-Rio), Recife (Arena de Pernambuco), Rio de Janeiro (Estádio do Maracanã), Salvador (Arena Fonte Nova) e São Paulo (Neo Química Arena).

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino