Sorte brasileira? Alcaraz avança às quartas do Australian Open após usar camisa da Seleção
Espanhol ultrapassou recorde de aproveitamento de Rafael Nadal após classificação
- Matéria
- Mais Notícias
Carlos Alcaraz, o número um do mundo, está nas quartas de final do Australian Open. O espanhol agitou os fãs brasileiros ao entrar na quadra usando uma camisa da Seleção Brasileira antes de vencer o norte-americano Tommy Paul (20º no ranking da ATP). A vitória por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (6), 6/4 e 7/5, foi garantida na madrugada deste domingo (25), após 2 horas e 44 minutos de confronto em Melbourne.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
O uso do "manto" brasileiro parece ter trazido sorte ao tenista, que durante a partida, além de dominar o adversário, recebeu ao menos três pedidos de casamento consecutivos vindos das arquibancadas, o que gerou grande repercussão entre os torcedores.
➡️ Mensik deixa Australian Open por lesão e classifica Djokovic às quartas
➡️ Sabalenka supera sensação canadense e avança no Australian Open
➡️Naomi Osaka se lesiona e abandona Australian Open
Recorde sobre Nadal e busca de título inédito
O triunfo assegurou a terceira presença consecutiva de Carlos Alcaraz nas quartas do Grand Slam australiano e estabeleceu um recorde impressionante: ele superou o compatriota Rafael Nadal em aproveitamento contra cabeças de chave em Grand Slams. O atual líder do ranking agora ostenta 80,4% de aproveitamento, contra 80,1% de Nadal, considerando atletas com pelo menos 10 jogos disputados nestes torneios.
Alcaraz segue em busca de seu primeiro título no Australian Open – o único Grand Slam que falta em sua coleção, que já inclui Wimbledon, Roland Garros e US Open.
Na próxima fase, o jovem talento enfrenta um desafio local: o australiano Alex de Minaur, sexto colocado no ranking mundial, em busca de sua inédita classificação para as semifinais do torneio.
+ Aposte na vitória de Carlos Alcaraz no Australian Open!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias