Tênis

Sorte brasileira? Alcaraz avança às quartas do Australian Open após usar camisa da Seleção

Espanhol ultrapassou recorde de aproveitamento de Rafael Nadal após classificação

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 25/01/2026
09:25
O espanhol Carlos Alcaraz reage a um match point contra o americano Tommy Paul, em jogo de simples masculino no oitavo dia do Aberto da Austrália, em Melbourne, em 25 de janeiro de 2026 (Foto: David Gray/AFP).
O espanhol Carlos Alcaraz reage a um match point contra o americano Tommy Paul, em jogo de simples masculino no oitavo dia do Aberto da Austrália, em Melbourne, em 25 de janeiro de 2026 (Foto: David Gray/AFP)
Carlos Alcaraz, o número um do mundo, está nas quartas de final do Australian Open. O espanhol agitou os fãs brasileiros ao entrar na quadra usando uma camisa da Seleção Brasileira antes de vencer o norte-americano Tommy Paul (20º no ranking da ATP). A vitória por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (6), 6/4 e 7/5, foi garantida na madrugada deste domingo (25), após 2 horas e 44 minutos de confronto em Melbourne.

O uso do "manto" brasileiro parece ter trazido sorte ao tenista, que durante a partida, além de dominar o adversário, recebeu ao menos três pedidos de casamento consecutivos vindos das arquibancadas, o que gerou grande repercussão entre os torcedores.

Recorde sobre Nadal e busca de título inédito

O triunfo assegurou a terceira presença consecutiva de Carlos Alcaraz nas quartas do Grand Slam australiano e estabeleceu um recorde impressionante: ele superou o compatriota Rafael Nadal em aproveitamento contra cabeças de chave em Grand Slams. O atual líder do ranking agora ostenta 80,4% de aproveitamento, contra 80,1% de Nadal, considerando atletas com pelo menos 10 jogos disputados nestes torneios.

Alcaraz segue em busca de seu primeiro título no Australian Open – o único Grand Slam que falta em sua coleção, que já inclui Wimbledon, Roland Garros e US Open.

Na próxima fase, o jovem talento enfrenta um desafio local: o australiano Alex de Minaur, sexto colocado no ranking mundial, em busca de sua inédita classificação para as semifinais do torneio.

O espanhol Carlos Alcaraz reage após um ponto contra o americano Tommy Paul, em jogo de simples masculino no oitavo dia do Aberto da Austrália, em Melbourne, em 25 de janeiro de 2026 (Foto: David Gray/AFP)
O espanhol Carlos Alcaraz reage após um ponto contra o americano Tommy Paul, em jogo de simples masculino no oitavo dia do Aberto da Austrália, em Melbourne, em 25 de janeiro de 2026 (Foto: David Gray/AFP)

