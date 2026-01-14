Ancelotti vê base do Brasil como "ideal" para a Copa do Mundo de 2026

Carlo Ancelotti elogiou a escolha do Brasil para ser a base da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá. O treinador participou da vistoria às instalações do Centro de Treinamento Columbia Park, em Morristown, pertencente ao RB New York, e ao hotel The Ridge, em Basking Ridge, ambos no estado de Nova Jersey, e aprovou as escolhas feitas pela CBF.​

A combinação entre infraestrutura esportiva e logística pesou na definição do local que servirá de quartel-general da equipe durante o Mundial. O CT passa por obras de ampliação e modernização de estruturas e equipamentos, com campos de treinamento, academia, vestiários e áreas administrativas pensadas para o futebol de alto rendimento.

— Estamos muito satisfeitos com esta definição. O Centro de Treinamento é novo, moderno e oferece todas as condições para o nosso trabalho, antes e durante a Copa do Mundo. Quero agradecer à Red Bull por ter nos recebido e mostrado todo o espaço, que era pretendido por outras equipes — afirmou Ancelotti, após a visita técnica.

​Além da estrutura esportiva, o treinador destacou o ambiente de concentração oferecido pelo hotel escolhido para hospedar a delegação. A curta distância entre o The Ridge e o Columbia Park foi considerada um fator estratégico pela comissão, reduzindo deslocamentos e facilitando o controle da rotina diária de treinos e recuperação dos atletas.

— O hotel oferece privacidade e todo o conforto para uma preparação tranquila. Teremos tudo necessário para um bom trabalho na Copa. Além disso, as distâncias são curtas e isso influenciou nossa decisão — completou o italiano.

Na estreia, em 13 de junho (sábado), o Brasil enfrenta Marrocos às 19h, no MetLife Stadium, em Nova York/Nova Jersey. Na segunda rodada, em 19 de junho (sexta‑feira), a Seleção encara o Haiti às 22h, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. O Brasil encerra a primeira fase no dia 24 de junho (quarta‑feira), às 19h, quando enfrenta a Escócia no Hard Rock Stadium, em Miami.