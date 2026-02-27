Lula revela papo com Ancelotti e aposta no hexa: 'Por isso estou convencido'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou confiança no título brasileiro na Copa do Mundo de 2026. A afirmação foi feita nesta quarta-feira (26) durante o Tour da Taça em Brasília, evento que celebra o troféu do Mundial. O presidente revelou ter conversado com Carlo Ancelotti, técnico da seleção, sobre os critérios que o comandante adotará para escolher os jogadores.

Segundo Lula, o treinador italiano deixou claro que priorizará a condição física dos atletas. Ancelotti informou ao presidente que apenas jogadores 100% aptos serão convocados, independentemente do nome ou histórico na seleção.

- Estou convencido porque conversei com o Ancelotti e o achei uma figura extremamente séria, com a cabeça no lugar, e convencido de que só vai jogar quem tiver 100% de condições de jogar, não vai convocar ninguém pelo nome. Vai convocar se a pessoa estiver jogando, treinada e preparada. Quando o técnico tem seriedade, os jogadores sabem que têm responsabilidades - afirmou Lula.

O presidente também destacou o jejum de títulos mundiais da seleção brasileira. O último troféu foi conquistado em 2002, há 24 anos.

- Está completando, outra vez, 24 anos que a gente não ganha um título. Se a gente não ganhar agora, vamos bater o recorde de anos sem ganhar uma Copa. Por isso, estou convencido que vamos ganhar essa Copa - concluiu o presidente.

Lula e Ancelotti se reuniram em janeiro (Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República)

Ancelotti observou jogadores de Cruzeiro e Corinthians para a Seleção

Técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti está presente no Estádio Mineirão nesta quarta-feira (25) para acompanhar o duelo entre Cruzeiro e Corinthians, pela quarta rodada do Brasileirão. Ao lado do coordenador de seleções da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rodrigo Caetano, o treinador italiano observa jogadores de ambas as equipes antes da próxima convocação, marcada para o dia 16 de março.

Dentre os destaques da Raposa, mandante da partida, estão Kaio Jorge e Fabrício Bruno, já convocados pelo atual comandante da Amarelinha. Além da dupla, Matheus Pereira recebeu oportunidade ainda neste ciclo, chamado por Dorival Júnior em 2024; com Ancelotti, o nome do meia-atacante esteve apenas na pré-lista.

Do outro lado, o Corinthians teve apenas o goleiro Hugo Souza servindo à Seleção sob o comando de Carleto. Outros nomes observados pela comissão técnica do Brasil são os laterais Mateuzinho e Matheus Bidu, além do meio-campista Breno Bidon.

O Brasil de Ancelotti irá enfrentar a França, atual vice-campeã Mundial e terceira colocada no ranking da Fifa, em 26 de março, no Gillette Stadium, em Boston. O jogo está marcado para as 16h locais (17h em Brasília).