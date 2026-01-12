O Genoa, da Itália, chegou a um acordo verbal para contratar Bento, goleiro da Seleção Brasileira e do Al-Nassr, da Arábia Saudita. O negócio foi finalizado como empréstimo, com cláusula de opção de compra estimada em cerca de 9 milhões de euros (cerca de R$ 56 milhões). A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências.

O jogador perdeu espaço no clube saudita após a chegada do técnico Jorge Jesus e, atualmente, tem sido utilizado apenas em partidas de copa, enquanto a titularidade na liga nacional ficou com Nawaf Al-Aqidi. Desde que chegou ao clube, em 2024, Bento disputou 59 jogos, sem conquistar títulos. Por enquanto, o acordo com o Genoa segue apenas verbal, já que o Al-Nassr pretende aguardar o clássico desta segunda-feira (12), contra o Al-Hilal, antes de formalizar a assinatura do contrato.

A transferência para o futebol europeu pode aumentar sua minutagem em campo a poucos meses da Copa do Mundo de 2026. Sua última convocação ocorreu na Data Fifa de outubro de 2025, quando foi chamado pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão.

No futebol brasileiro, Bento atuou pelo Athletico-PR entre 2019 e 2024, consolidando-se como titular a partir de 2021. Pelo clube paranaense, disputou 164 partidas, sofreu 163 gols e manteve a meta inviolada em 59 ocasiões. Sua primeira convocação para a seleção brasileira ocorreu ainda no período em que defendia o Furacão, em 2023, e, desde então, acumula seis jogos pela Canarinho.

Caso a negociação se concretize, Bento chegará aos Rossoblù que precisará de uma segurança defensiva maior para evitar o rebaixamento à segunda divisão italiana. Nove vezes campeão nacional, o clube ocupa atualmente a 17ª posição, uma acima da zona de rebaixamento, com 16 pontos em 19 rodadas — resultado de três vitórias, sete empates e nove derrotas —, além de 19 gols marcados e 29 sofridos, a quarta pior defesa da competição.

