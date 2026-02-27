A numeração da Seleção Brasileira Feminina para os amistosos internacionais de janeiro de 2026 traz novidades importantes. Para a sequência contra Costa Rica, Venezuela e México, o Brasil terá Kerolin como camisa 10.

Um dos destaques é Gabi Zanotti com a camisa 9. Experiente e com faro de gol, Zanotti assume um número historicamente ligado às artilheiras, mesmo atuando com mobilidade e chegada de trás, característica que amplia as variações ofensivas do Brasil.

No meio-campo, Duda Sampaio veste a camisa 8, o que indica funções de marcação e construção. A jogadora tem se consolidado como motor da equipe, responsável por sustentar o ritmo alto, pressionar e acelerar transições. Já a camisa 10 fica com Kerolin, reforçando seu status criativo e decisivo.

O Brasil abre a série de amistosos contra a Costa Rica no dia 27 de fevereiro, às 22h (de Brasília), no Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela. Depois encara a Venezuela no dia 4 de março, às 18h (de Brasília), no Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca, e fecha a preparação diante do México, no dia 7 de março, às 20h (de Brasília), no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México.

Seleção Feminina durante treino na Costa Rica. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

Numeração completa da Seleção Brasileira Feminina:

1 . Thaís 2 . Bruninha 3 . Tarciane 4 . Lauren 5 . Luana 6 . Yasmim 7 . Tainá Maranhão 8 . Duda Sampaio 9 . Gabi Zanotti 10 . Kerolin 11 . Jheniffer 12 . Lelê 13 . Tamires 14 . Fê Palermo 15 . Thaís Ferreira 16 . Bia Zaneratto 17 . Jaqueline 18 . Adriana 19 . Geyse 20 . Mariza 21 . Ana Vitória 22 . Luany 23 . Brena 24 . Cláudia 25 . Maiara 26 . Aline Gomes

