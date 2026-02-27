menu hamburguer
Futebol Feminino

Kerolin com a 10 e Gabi Zanotti com a 9: veja numeração da Seleção Feminina para amistosos

Brasil enfrenta Costa Rica, Venezuela e México nesta Data Fifa

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 27/02/2026
19:03
Kerolin durante treino da Seleção Feminina na Costa Rica. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)
imagem cameraKerolin durante treino da Seleção Feminina na Costa Rica. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)
A numeração da Seleção Brasileira Feminina para os amistosos internacionais de janeiro de 2026 traz novidades importantes. Para a sequência contra Costa Rica, Venezuela e México, o Brasil terá Kerolin como camisa 10.

Relacionadas

Um dos destaques é Gabi Zanotti com a camisa 9. Experiente e com faro de gol, Zanotti assume um número historicamente ligado às artilheiras, mesmo atuando com mobilidade e chegada de trás, característica que amplia as variações ofensivas do Brasil.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

No meio-campo, Duda Sampaio veste a camisa 8, o que indica funções de marcação e construção. A jogadora tem se consolidado como motor da equipe, responsável por sustentar o ritmo alto, pressionar e acelerar transições. Já a camisa 10 fica com Kerolin, reforçando seu status criativo e decisivo.

O Brasil abre a série de amistosos contra a Costa Rica no dia 27 de fevereiro, às 22h (de Brasília), no Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela. Depois encara a Venezuela no dia 4 de março, às 18h (de Brasília), no Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca, e fecha a preparação diante do México, no dia 7 de março, às 20h (de Brasília), no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México.

Seleção Feminina durante treino na Costa Rica. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)
Seleção Feminina durante treino na Costa Rica. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

Numeração completa da Seleção Brasileira Feminina:

    1.
  1. Thaís
    2. 2.
  2. Bruninha
    3. 3.
  3. Tarciane
    4. 4.
  4. Lauren
    5. 5.
  5. Luana
    6. 6.
  6. Yasmim
    7. 7.
  7. Tainá Maranhão
    8. 8.
  8. Duda Sampaio
    9. 9.
  9. Gabi Zanotti
    10. 10.
  10. Kerolin
    11. 11.
  11. Jheniffer
    12. 12.
  12. Lelê
    13. 13.
  13. Tamires
    14. 14.
  14. Fê Palermo
    15. 15.
  15. Thaís Ferreira
    16. 16.
  16. Bia Zaneratto
    17. 17.
  17. Jaqueline
    18. 18.
  18. Adriana
    19. 19.
  19. Geyse
    20. 20.
  20. Mariza
    21. 21.
  21. Ana Vitória
    22. 22.
  22. Luany
    23. 23.
  23. Brena
    24. 24.
  24. Cláudia
    25. 25.
  25. Maiara
    26. 26.
  26. Aline Gomes

