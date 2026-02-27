Kerolin com a 10 e Gabi Zanotti com a 9: veja numeração da Seleção Feminina para amistosos
Brasil enfrenta Costa Rica, Venezuela e México nesta Data Fifa
A numeração da Seleção Brasileira Feminina para os amistosos internacionais de janeiro de 2026 traz novidades importantes. Para a sequência contra Costa Rica, Venezuela e México, o Brasil terá Kerolin como camisa 10.
Um dos destaques é Gabi Zanotti com a camisa 9. Experiente e com faro de gol, Zanotti assume um número historicamente ligado às artilheiras, mesmo atuando com mobilidade e chegada de trás, característica que amplia as variações ofensivas do Brasil.
No meio-campo, Duda Sampaio veste a camisa 8, o que indica funções de marcação e construção. A jogadora tem se consolidado como motor da equipe, responsável por sustentar o ritmo alto, pressionar e acelerar transições. Já a camisa 10 fica com Kerolin, reforçando seu status criativo e decisivo.
O Brasil abre a série de amistosos contra a Costa Rica no dia 27 de fevereiro, às 22h (de Brasília), no Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela. Depois encara a Venezuela no dia 4 de março, às 18h (de Brasília), no Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca, e fecha a preparação diante do México, no dia 7 de março, às 20h (de Brasília), no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México.
Numeração completa da Seleção Brasileira Feminina:
- Thaís
- Bruninha
- Tarciane
- Lauren
- Luana
- Yasmim
- Tainá Maranhão
- Duda Sampaio
- Gabi Zanotti
- Kerolin
- Jheniffer
- Lelê
- Tamires
- Fê Palermo
- Thaís Ferreira
- Bia Zaneratto
- Jaqueline
- Adriana
- Geyse
- Mariza
- Ana Vitória
- Luany
- Brena
- Cláudia
- Maiara
- Aline Gomes
