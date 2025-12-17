Tite já levou jogadores que estão no Cruzeiro para a Seleção
Tite conhece seis jogadores do elenco do Cruzeiro
Novo treinador do Cruzeiro, Tite já conhece alguns dos jogadores do elenco celeste. Além de saber com quem irá trabalhar, o comandante inclusive já foi o responsável por levar alguns para a Seleção e para a Copa do Mundo.
Os escolhidos por Adenor Leonardo Bachi para vestir a amarelinha no Mundial foram Cássio e Fagner. Na época no Corinthians, eles foram convocados para a Copa da Rússia, em 2018, sendo o lateral peça importante na equipe.
Antes disso, Tite já havia treinado os dois no Timão. Junto com o goleiro, conquistou seus maiores títulos, como Brasileirão, Libertadores e Mundial de Clubes. Enquanto isso, Fagner fez parte do elenco alvinegro no título brasileiro de 2015.
Além deles, o técnico do Cruzeiro já levou Matheus Henrique e Walace para a Seleção Brasileira. O volante foi convocado em 2017 e 2018, quando atuava na Alemanha pelo Hannover. Enquanto Matheusinho foi chamado em 2019, nos tempos em que jogava no Grêmio.
Gabigol também chegou a ser convocado por Tite. Além de disputar as Eliminatórias e alguns amistosos, o atacante foi chamado para a disputa da Copa América de 2021. Na defesa, o técnico chegou a trabalhar com Fabrício Bruno no Flamengo.
Pedido de Tite em chegada ao Cruzeiro
Instantes depois do anúncio do novo técnico do Cruzeiro, Tite e Pedrinho conversaram rapidamente com jornalistas em frente à Toca da Raposa II. O dono da SAF celeste destacou um pedido que o comandante fez, mas ressaltou que ele gostou do elenco.
— Técnico multicampeão, do tamanho do Cruzeiro. Um cara grande. É o que nós esperávamos. Estamos felizes que deu certo. Ele está igual a um menino, entusiasmado. Tem umas ideias muito bacanas. Estamos muito tranquilos que vamos fazer um grande trabalho. Trabalhar muito ano que vem para conseguirmos coisas boas – comentou Pedrinho.
— Muito ambicioso, tem ideias boas. Posicionou tudo pra nós, tudo o que ele quer, o que queremos. Ele tem a cabeça bem focada, pensamos da mesma forma. Agora é trabalhar para conseguir as coisas que ele nos pediu e ver se conseguimos atender. Mas ele está feliz com o grupo que nós temos. Pediu para não desfazermos de nenhum jogador. A intenção é essa mesmo, não vender ninguém – destacou Pedro Lourenço, que desconversou sobre Gabigol.
