Esposa de Raphinha se revolta com seleção do The Best: 'Injustiça'

O mundo do futebol conheceu os melhores jogadores da temporada durante a premiação do Fifa The Best 2025, realizada no Catar, na terça-feira (16). A influenciadora Natalia Belloli, esposa do atacante Raphinha, do Barcelona e da Seleção Brasileira, criticou a ausência do astro brasileiro da seleção masculina da temporada nas redes sociais.

Ao lado de Lamine Yamal, o atacante brasileiro foi o principal destaque do Barcelona na última temporada, sendo responsável por 34 gols e 22 assistências, em 57 jogos disputados. No entanto, após a divulgação da seleção masculina da temporada 2024/25, Raphinha acabou sobrando entre os 11 melhores do mundo.

Nas mensagens, Natalia Belloli questionou a decisão da Fifa e classificou a exclusão de Raphinha como injusta. Em tom irônico, a influenciadora insinuou que a entidade máxima do futebol teria ignorado deliberadamente o desempenho do atleta na temporada.

— 62 gols e assistências, mas Raphinha não merecia estar no time titular... Raphinha é jogador de basquete? Que injustiça! — disse a esposa do jogador.

O XI ideal do The Best é definido a partir da combinação dos votos da torcida com os de um painel de especialistas em futebol indicados pela própria entidade. Cada grupo tem peso igual no resultado final, com 50% dos votos.

Natalia Belloli, esposa de Raphinha, critica o prêmio Fifa The Best (Foto: Reprodução)

Peça fundamental para o PSG na conquista da Champions League, o atacante Ousmane Dembélé foi eleito o melhor jogador da temporada, pelo prêmio Fifa The Best. No futebol feminino, Aitana Bonmati, do Barcelona, ficou com o troféu.

Sem Raphinha, veja a seleção do futebol masculino eleita pelo Fifa The Best

De 2010 a 2015, a Fifa se uniu à France Football para coroar o melhor jogador do mundo em uma unificação das premiações. Porém, desde 2016, a entidade suíça e a revista francesa voltaram a realizar cerimônias separadas: a France Football voltou a realizar a Bola de Ouro e a FIFA criou o The Best. Confira a seleção da temporada, eleita pela Fifa.

1️⃣1️⃣ Onze ideal do futebol masculino

Escalação: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, William Pacho, Vigirl Van Dijk, Nuno Mendes; Vitinha, Pedri, Jude Bellingham, Cole Palmer; Lamine Yamal, Ousmane Dembélé.

