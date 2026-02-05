menu hamburguer
Jornalista internacional comenta situação de Endrick na Seleção: 'Contra o relógio'

Joia brasileira marcounas oitavas de final da Copa da França, nesta quarta (4)

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/02/2026
05:00
Endrick em jogo do Lyon pelas oitavas de final da Copa da França
imagem cameraEndrick em jogo do Lyon pelas oitavas de final da Copa da França (Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE/AFP)
Endrick parece ter feito a escolha perfeita para se colocar no radar de Carlo Ancelotti. Sem espaço no Real Madrid, o atleta foi emprestado ao Lyon, onde vem se destacando mais a cada jogo. Durante o ciclo de Ancelotti na Seleção, o jovem não foi convocado nenhuma vez, colocando em dúvida sua participação na Copa do Mundo de 2026.

Veja golaço decisivo de Endrick pelo Lyon na Copa da França

Arthur Quezada, correspondente de futebol internacional da TNT Sports, analisou o momento espetacular de Endrick com a camisa do Lyon. Quando estava no Real Madrid, o jovem pouco tinha espaço na equipe comandada por Xabi Alonso, e menos ainda com Carlo Ancelotti na Seleção.

A nova 'Era Endrick'

Existe um Endrick antes e depois da chegada ao Lyon. Escanteado no Real Madrid sob comando de Xabi Alonso, em cenário diferente ao vivido nos tempos em que justamente Ancelotti o treinava, virou protagonista no clube francês. O atacante de 19 anos aceitou a transferência por empréstimo para ter mais minutos e convencer um técnico pelo qual tem carinho de que pode retornar à Seleção Brasileira. No último duelo, apesar da vitória por 1 a 0 sobre o Lille, passou em branco e foi trocado após pancada. Nos três anteriores, porém, três gols e uma assistência para o prodígio.

Última convocação: março de 2025, sob comando de Dorival Júnior
Números na atual temporada: 4 gols e 1 assistência em 7 jogos
Histórico pela Seleção: 3 gols em 14 jogos

Endrick em jogo do Lyon pelas oitavas de final da Copa da França
Endrick marca gol decisivo pelo Lyon nas oitavas de final da Copa da França (Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE/AFP)

