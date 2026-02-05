Endrick parece ter feito a escolha perfeita para se colocar no radar de Carlo Ancelotti. Sem espaço no Real Madrid, o atleta foi emprestado ao Lyon, onde vem se destacando mais a cada jogo. Durante o ciclo de Ancelotti na Seleção, o jovem não foi convocado nenhuma vez, colocando em dúvida sua participação na Copa do Mundo de 2026.

Arthur Quezada, correspondente de futebol internacional da TNT Sports, analisou o momento espetacular de Endrick com a camisa do Lyon. Quando estava no Real Madrid, o jovem pouco tinha espaço na equipe comandada por Xabi Alonso, e menos ainda com Carlo Ancelotti na Seleção.

A nova 'Era Endrick'

✍️Texto de Pedro Werneck

Existe um Endrick antes e depois da chegada ao Lyon. Escanteado no Real Madrid sob comando de Xabi Alonso, em cenário diferente ao vivido nos tempos em que justamente Ancelotti o treinava, virou protagonista no clube francês. O atacante de 19 anos aceitou a transferência por empréstimo para ter mais minutos e convencer um técnico pelo qual tem carinho de que pode retornar à Seleção Brasileira. No último duelo, apesar da vitória por 1 a 0 sobre o Lille, passou em branco e foi trocado após pancada. Nos três anteriores, porém, três gols e uma assistência para o prodígio.

Última convocação: março de 2025, sob comando de Dorival Júnior

Números na atual temporada: 4 gols e 1 assistência em 7 jogos

Histórico pela Seleção: 3 gols em 14 jogos

Endrick marca gol decisivo pelo Lyon nas oitavas de final da Copa da França (Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE/AFP)

