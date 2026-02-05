Brasil x Equador feminino: onde assistir, horário e local da estreia no Sul-Americano Sub-20
Bola rola nesta quinta-feira (5), às 18h
- Matéria
- Mais Notícias
Brasil e Equador se enfrentam nesta quinta-feira (5) pela primeira rodada do Grupo B do Sul-Americano Feminino Sub-20, em duelo marcado para as 18h (de Brasília), no Estádio Luis Alfonso Giagni, em Villa Elisa, no Paraguai.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Evelin, do Santos, celebra disputa do Sul-Americano Sub-20 pela Seleção: ‘Muito especial’
Futebol Feminino04/02/2026
- Futebol Feminino
Brasil estreia no Sul-Americano Feminino sub-20 nesta quinta; saiba tudo sobre o torneio
Futebol Feminino05/02/2026
- Futebol Feminino
Olho Nelas: Seleção feminina Sub-20 chega ao Sul-Americano cercada de expectativas
Futebol Feminino04/02/2026
A partida terá transmissão ao vivo do Sportv e é a estreia das seleções na fase de grupos da CONMEBOL Sub-20 Feminina. Atual campeã e dona de 100% de aproveitamento na história do torneio, a Seleção Brasileira entra em campo em busca de mais um resultado positivo, enquanto o Equador tenta surpreender e ganhar fôlego na briga por vaga na fase final.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Brasil x Equador: onde assistir
- CONMEBOL Sub-20 Feminina
- Brasil x Equador (2ª rodada Grupo B)
- Data: Quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026
- Horário: 18h (de Brasília)
- Local: Estádio Luis Alfonso Giagni, em Villa Elisa (Paraguai)
- Onde assistir: Sportv
Convocação da Seleção Brasileira
GOLEIRAS:
- Elu - São Paulo
- Faichel - Ferroviária
DEFENSORAS:
- Ana Bia - São Paulo
- Bia Martins - Internacional
- Sara - Santos
- Sofia - Flamengo
- Thay - Botafogo
- Isa Nunes - Flamengo
- Samara - Santos
MEIO-CAMPISTAS:
- Adrielly - Fluminense
- Clarinha - Benfica
- Emilly - Flamengo
- Maria Clara Nogueira - Ferroviária
- Kaylane - Flamengo
- Nayara - Botafogo
- Vitorinha - São Paulo
ATACANTES:
- Brendha - Flamengo
- Carioca - Fluminense
- Dudinha - Ferroviária
- Evelin - Santos
- Gisele - Grêmio
- Tainá - Ferroviária
➡️ Brasil estreia no Sul-Americano Feminino sub-20 nesta quinta; saiba tudo sobre o torneio
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias