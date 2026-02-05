Brasil e Equador se enfrentam nesta quinta-feira (5) pela primeira rodada do Grupo B do Sul-Americano Feminino Sub-20, em duelo marcado para as 18h (de Brasília), no Estádio Luis Alfonso Giagni, em Villa Elisa, no Paraguai.

A partida terá transmissão ao vivo do Sportv e é a estreia das seleções na fase de grupos da CONMEBOL Sub-20 Feminina. Atual campeã e dona de 100% de aproveitamento na história do torneio, a Seleção Brasileira entra em campo em busca de mais um resultado positivo, enquanto o Equador tenta surpreender e ganhar fôlego na briga por vaga na fase final.

Brasil x Equador: onde assistir

CONMEBOL Sub-20 Feminina

Brasil x Equador (2ª rodada Grupo B)

(2ª rodada Grupo B) Data: Quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026

Quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 Horário: 18h (de Brasília)

18h (de Brasília) Local: Estádio Luis Alfonso Giagni, em Villa Elisa (Paraguai)

Estádio Luis Alfonso Giagni, em Villa Elisa (Paraguai) Onde assistir: Sportv

Convocação da Seleção Brasileira

GOLEIRAS:

Elu - São Paulo

Faichel - Ferroviária

DEFENSORAS:

Ana Bia - São Paulo

Bia Martins - Internacional

Sara - Santos

Sofia - Flamengo

Thay - Botafogo

Isa Nunes - Flamengo

Samara - Santos

MEIO-CAMPISTAS:

Adrielly - Fluminense

Clarinha - Benfica

Emilly - Flamengo

Maria Clara Nogueira - Ferroviária

Kaylane - Flamengo

Nayara - Botafogo

Vitorinha - São Paulo

ATACANTES:

Brendha - Flamengo

Carioca - Fluminense

Dudinha - Ferroviária

Evelin - Santos

Gisele - Grêmio

Tainá - Ferroviária

