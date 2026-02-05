menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Brasil x Equador feminino: onde assistir, horário e local da estreia no Sul-Americano Sub-20

Bola rola nesta quinta-feira (5), às 18h

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 05/02/2026
00:42
Brasil e Equador duelam pelo Sul-Americano feminino sub-20.
imagem cameraBrasil e Equador duelam pelo Sul-Americano feminino sub-20.
Brasil e Equador se enfrentam nesta quinta-feira (5) pela primeira rodada do Grupo B do Sul-Americano Feminino Sub-20, em duelo marcado para as 18h (de Brasília), no Estádio Luis Alfonso Giagni, em Villa Elisa, no Paraguai.

A partida terá transmissão ao vivo do Sportv e é a estreia das seleções na fase de grupos da CONMEBOL Sub-20 Feminina. Atual campeã e dona de 100% de aproveitamento na história do torneio, a Seleção Brasileira entra em campo em busca de mais um resultado positivo, enquanto o Equador tenta surpreender e ganhar fôlego na briga por vaga na fase final.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Brasil x Equador: onde assistir

  • CONMEBOL Sub-20 Feminina
  • Brasil x Equador (2ª rodada Grupo B)
  • Data: Quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026
  • Horário: 18h (de Brasília)
  • Local: Estádio Luis Alfonso Giagni, em Villa Elisa (Paraguai)
  • Onde assistir: Sportv

Convocação da Seleção Brasileira

GOLEIRAS:

  • Elu - São Paulo
  • Faichel - Ferroviária
DEFENSORAS:
  • Ana Bia - São Paulo
  • Bia Martins - Internacional
  • Sara - Santos
  • Sofia - Flamengo
  • Thay - Botafogo
  • Isa Nunes - Flamengo
  • Samara - Santos
MEIO-CAMPISTAS:
  • Adrielly - Fluminense
  • Clarinha - Benfica
  • Emilly - Flamengo
  • Maria Clara Nogueira - Ferroviária
  • Kaylane - Flamengo
  • Nayara - Botafogo
  • Vitorinha - São Paulo
ATACANTES:
  • Brendha - Flamengo
  • Carioca - Fluminense
  • Dudinha - Ferroviária
  • Evelin - Santos
  • Gisele - Grêmio
  • Tainá - Ferroviária

➡️ Brasil estreia no Sul-Americano Feminino sub-20 nesta quinta; saiba tudo sobre o torneio

Seleção Feminina sub-20 durante treino na Granja Comary. (Foto: RAFAEL RIBEIRO / CBF)
Seleção Feminina sub-20 durante treino na Granja Comary. (Foto: RAFAEL RIBEIRO / CBF)

