Convocada para mais um desafio com a camisa amarelinha, Evelin Bonifácio, atacante do Santos, destacou o orgulho de representar o Brasil no Sul-Americano Feminino Sub-20 e projetou uma campanha forte na busca pelo 11º título continental. Para a jogadora de apenas 17 anos, vestir a camisa da Amarelinha segue sendo a realização de um sonho.

— É sempre um privilégio representar o Brasil em uma grande competição. Poder vestir essa camisa e seguir vivendo esse sonho é algo muito especial —afirmou a atleta, que ressaltou a confiança no trabalho desenvolvido ao longo da preparação.

Evelin reconheceu o nível de dificuldade do torneio, mas reforçou que o grupo chega focado e confiante para a estreia contra o Equador, nesta quinta-feira (5), no Paraguai.

— Sabemos que teremos grandes jogos e adversárias que vão nos desafiar bastante, mas estamos nos preparando bem, confiamos muito na comissão técnica e em todo o processo — disse.

A atacante ainda deixou claro o objetivo da equipe na competição. "Espero que possamos chegar ao final com mais um título. Esse é o nosso foco", completou.

Evelin foi a melhor jogadora em campo (Foto: Nelson Terme / CBF)

Seleção tenta manter a hegemonia no Sul-Americano

O Sul-Americano Feminino Sub-20 começa nesta semana, no Paraguai, reunindo as dez seleções da CONMEBOL em busca do título continental e de vagas na Copa do Mundo da categoria. Atual campeã e maior vencedora do torneio, a Seleção Brasileira inicia a caminhada pelo 11º troféu nesta quinta-feira (5), contra o Equador, às 18h (de Brasília), no Estádio Luis Alfonso Giagni, em Villa Elisa, com transmissão do Sportv.

Na primeira fase, as equipes se enfrentam em turno único dentro dos grupos, com os três melhores avançando à fase final, disputada no formato de todos contra todos. Ao fim da etapa decisiva, a seleção com mais pontos fica com o título, enquanto as quatro primeiras colocadas garantem vaga no Mundial Feminino Sub-20 de 2026, que será disputado na Polônia.