Athirson esteve presente na cerimônia de apresentação da primeira edição da World Legends Cup, na segunda-feira (2), no Teatro Roxy, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Em entrevista exclusiva ao Lance! durante o evento, o ex-jogador consagrado pelo Flamengo comentou se teria espaço como titular na lateral esquerda da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.

Questionado pelo jornalista João Pedro Sombra, Athirson respondeu confirmando que teria lugar na convocação atualmente, em virtude do contexto em que vive o futebol e da experiência que acumulou em uma época em que, para ele, o nível de competitividade era alto.

Na fala, chegou a mencionar sua quase ida à Copa do Mundo de 2002, que terminou com o Brasil pentacampeão mundial.

— Na minha época, comparando com a de hoje, eu acho que sim. Para quem me viu jogar, no meu grande momento, peguei uma convocação para a Seleção que tinha 10 jogadores por posição. Naquela época, a lateral esquerda tinha muitos nomes, e eu quase fui para a Copa do Mundo de 2002. Ficou ali na briga eu, Serginho e Júnior naquela Copa. Acabou sendo a escolha do treinador (pelo Júnior). Roberto Carlos nem entra na briga porque ali não tem como. Colocando no rendimento que eu tinha naquele momento, diria que sim.

Hoje, a posição de lateral esquerdo realmente se mostra aberta para o próximo Mundial. Nomes como Douglas Santos (Zenit), Caio Henrique (Monaco), Carlos Augusto (Inter de Milão) e Alex Sandro (Flamengo) já apareceram nas listas do técnico Carlo Ancelotti e disputam na frente dos demais por duas vagas para a Copa.

Papagaio rubro-negro ⚽

Nascido no Rio de Janeiro em 1977, Athirson começou a carreira em 1996 no Flamengo e permaneceu no clube até 2000, período em que foi emprestado ao Santos em 1998. Em 2001, teve sua primeira experiência europeia na Juventus, da Itália, mas retornou em 2002 ao Rubro-Negro, onde permaneceu até 2004. Com o Manto Sagrado, disputou 140 partidas, marcou 13 gols e distribuiu 21 assistências.

Posteriormente, passou por Cruzeiro, Bayer Leverkusen, Botafogo, Brasiliense, Portuguesa, América-RJ e Duque de Caxias, clube no qual encerrou a carreira em 2012. Pela Seleção, fez cinco jogos entre 1999 e 2003. Hoje, Athirson é comentarista da "Flamengo TV" desde novembro de 2025.

World Legends Cup 2026 🌎

Na cerimônia de abertura do torneio, astros do futebol mundial já aposentados apresentaram o formato da competição inédita. Clarence Seedorf, sócio do projeto, foi a principal voz ao detalhar a dinâmica do torneio. Entre os nomes internacionais presentes estavam Alessandro Nesta (Itália) e Javier Saviola (Argentina), enquanto, pelo lado brasileiro, as principais presenças incluíram Romário, Emerson e Athirson.

A edição inaugural contará com oito seleções nacionais — Argentina, Brasil, França, Itália, Holanda, Espanha, Nigéria e Arábia Saudita — e reunirá mais de 170 lendas do futebol mundial. A cerimônia de abertura e todas as partidas da fase principal da World Legends Cup serão realizadas no Estádio Nilton Santos, enquanto as finais e a cerimônia de encerramento ocorrerão no Maracanã.

