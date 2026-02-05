Brasil estreia no Sul-Americano Feminino sub-20 nesta quinta; saiba tudo sobre o torneio
Amarelinha enfrenta o Equador às 18h
Nesta quinta-feira (5), o Brasil estreia no Sul-Americano Feminino Sub-20 contra o Equador, com transmissão do Sportv. Tradicionalmente dominante, a Seleção chega como favorita mais uma vez: é campeã de todas as edições já realizadas, desde 2004.
O torneio reúne as dez seleções da América do Sul na disputa por vagas na Copa do Mundo da categoria. As partidas acontecem em estádios nas cidades de Villa Elisa, Asunción e Ypané, todas no Paraguai.
A competição é disputada a cada dois anos e serve como principal vitrine de novas gerações do futebol feminino sul-americano, revelando nomes que, pouco tempo depois, costumam ganhar espaço nas seleções principais.
Formato
O torneio conta com dez seleções, divididas em dois grupos de cinco equipes. Na primeira fase, os times se enfrentam em turno único dentro de cada grupo.
Ao fim dessa etapa:
- As melhores seleções avançam para a fase final, onde o título é decidido;
- As equipes mais bem colocadas garantem vaga na Copa do Mundo Feminina Sub-20.
A pontuação segue o padrão: vitória vale três pontos, empate um e derrota não pontua. Os critérios de desempate incluem saldo de gols, gols marcados e confronto direto.
GRUPOS
Grupo A
- Chile
- Colômbia
- Paraguai
- Uruguai
- Venezuela
Grupo B
- Argentina
- Bolívia
- Brasil
- Equador
- Peru
Onde assistir
No Brasil, o Sul-Americano Feminino Sub-20 terá transmissão do Sportv. Nos demais países, a competição será exibida por diferentes emissoras: DSports na Argentina, Equador, Peru, Uruguai e Venezuela; Red Unitel na Bolívia; Canal 13 e DSports no Chile; Caracol TV, RCN e DSports na Colômbia; Tigo Sports no Paraguai. Nos Estados Unidos, os jogos estarão disponíveis pela Vix.
Maiores artilheiras
O Sul-Americano Sub-20 também é palco de grandes goleadoras. Ao longo das edições, nomes que depois brilharam no futebol mundial deixaram sua marca:
- Marta (Brasil) – 14 gols (2006)
- Geyse (Brasil) – 12 gols (2018)
- Belén Aquino (Uruguai) – 10 gols (2022)
- Ketlen (Brasil) – 9 gols (2012)
- Palmira Loayza (Bolívia) – 6 gols (2004)
- Yamila Rodríguez (Argentina) – 6 gols (2015)
TABELA DE JOGOS – PRIMEIRA FASE
1ª RODADA
Grupo A
- Uruguai x Venezuela – 04/02, 18h
- Paraguai x Chile – 04/02, 18h
Grupo B
- Bolívia x Peru – 05/02, 18h
- Brasil x Equador – 05/02, 18h
2ª RODADA
Grupo A
- Chile x Colômbia – 06/02, 18h
- Uruguai x Paraguai – 06/02, 18h
Grupo B
- Equador x Argentina – 07/02, 18h
- Bolívia x Brasil – 07/02, 18h
3ª RODADA
Grupo A
- Chile x Uruguai – 08/02, 18h
- Colômbia x Venezuela – 08/02, 18h
Grupo B
- Equador x Bolívia – 09/02, 18h
- Argentina x Peru – 09/02, 18h
4ª RODADA
Grupo A
- Colômbia x Uruguai – 10/02, 18h
- Venezuela x Paraguai – 10/02, 18h
Grupo B
- Argentina x Bolívia – 11/02, 18h
- Peru x Brasil – 11/02, 18h
5ª RODADA
Grupo A
- Venezuela x Chile – 12/02, 18h
- Paraguai x Colômbia – 12/02, 18h
Grupo B
- Peru x Equador – 13/02, 18h
- Brasil x Argentina – 13/02, 18h
