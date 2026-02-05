Nesta quinta-feira (5), o Brasil estreia no Sul-Americano Feminino Sub-20 contra o Equador, com transmissão do Sportv. Tradicionalmente dominante, a Seleção chega como favorita mais uma vez: é campeã de todas as edições já realizadas, desde 2004.

O torneio reúne as dez seleções da América do Sul na disputa por vagas na Copa do Mundo da categoria. As partidas acontecem em estádios nas cidades de Villa Elisa, Asunción e Ypané, todas no Paraguai.

A competição é disputada a cada dois anos e serve como principal vitrine de novas gerações do futebol feminino sul-americano, revelando nomes que, pouco tempo depois, costumam ganhar espaço nas seleções principais.

Formato

O torneio conta com dez seleções, divididas em dois grupos de cinco equipes. Na primeira fase, os times se enfrentam em turno único dentro de cada grupo.

Ao fim dessa etapa:

As melhores seleções avançam para a fase final, onde o título é decidido; As equipes mais bem colocadas garantem vaga na Copa do Mundo Feminina Sub-20.

A pontuação segue o padrão: vitória vale três pontos, empate um e derrota não pontua. Os critérios de desempate incluem saldo de gols, gols marcados e confronto direto.

GRUPOS

Grupo A

Chile Colômbia Paraguai Uruguai Venezuela

Grupo B

Argentina Bolívia Brasil Equador Peru

Onde assistir

No Brasil, o Sul-Americano Feminino Sub-20 terá transmissão do Sportv. Nos demais países, a competição será exibida por diferentes emissoras: DSports na Argentina, Equador, Peru, Uruguai e Venezuela; Red Unitel na Bolívia; Canal 13 e DSports no Chile; Caracol TV, RCN e DSports na Colômbia; Tigo Sports no Paraguai. Nos Estados Unidos, os jogos estarão disponíveis pela Vix.

Maiores artilheiras

O Sul-Americano Sub-20 também é palco de grandes goleadoras. Ao longo das edições, nomes que depois brilharam no futebol mundial deixaram sua marca:

Marta (Brasil) – 14 gols (2006) Geyse (Brasil) – 12 gols (2018) Belén Aquino (Uruguai) – 10 gols (2022) Ketlen (Brasil) – 9 gols (2012) Palmira Loayza (Bolívia) – 6 gols (2004) Yamila Rodríguez (Argentina) – 6 gols (2015)

TABELA DE JOGOS – PRIMEIRA FASE

1ª RODADA

Grupo A

Uruguai x Venezuela – 04/02, 18h

Paraguai x Chile – 04/02, 18h

Grupo B

Bolívia x Peru – 05/02, 18h Brasil x Equador – 05/02, 18h

2ª RODADA

Grupo A

Chile x Colômbia – 06/02, 18h Uruguai x Paraguai – 06/02, 18h

Grupo B

Equador x Argentina – 07/02, 18h Bolívia x Brasil – 07/02, 18h

3ª RODADA

Grupo A

Chile x Uruguai – 08/02, 18h Colômbia x Venezuela – 08/02, 18h

Grupo B

Equador x Bolívia – 09/02, 18h Argentina x Peru – 09/02, 18h

4ª RODADA

Grupo A

Colômbia x Uruguai – 10/02, 18h Venezuela x Paraguai – 10/02, 18h

Grupo B

Argentina x Bolívia – 11/02, 18h Peru x Brasil – 11/02, 18h

5ª RODADA

Grupo A

Venezuela x Chile – 12/02, 18h Paraguai x Colômbia – 12/02, 18h

Grupo B

Peru x Equador – 13/02, 18h

Brasil x Argentina – 13/02, 18h