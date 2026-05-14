Danilo revela expectativas para convocação da Seleção Brasileira: 'Tranquilo'

Volante será titular no confronto contra a Chape, pela Copa do Brasil

Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/05/2026
17:35
imagem cameraDanilo comemora gol pelo Botafogo contra o Internacional (Foto: Vitor Silva / Botafogo)
Destaque do Campeonato Brasileiro e cotado para estar entre os convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, Danilo garantiu que, no momento, o foco é total no Botafogo. Em entrevista antes do confronto contra a Chapecoense, pela Copa do Brasil, o volante afirmou que está com a cabeça nos compromissos do clube.

Estou pensando no jogo contra a Chapecoense e o Corinthians. Acho que no sábado (16), antes do jogo contra o Corinthians, eu já vou estar mais ansioso para a convocação de segunda (18), mas, no momento, ainda estou tranquilo.

Danilo, em entrevista à Botafogo TV

Danilo na lista de pré-convocados da Seleção para a Copa

Danilo participou dos amistosos mais recentes da Seleção Brasileira, contra França e Croácia, quando aproveitou a chance e desempenhou um bom futebol, chegando até mesmo a balançar as redes na vitória por 3 a 1 contra a Croácia. O volante tem boa probabilidade de integrar a lista definitiva de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026.

A lista final da convocação será divulgada no dia 18 de maio, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

🟡Danilo pela Seleção Brasileira:
2 jogos (1 titular)
1 gol - 95 mins p/ participar de gol
3 finalizações (2 no gol) no total
87% acerto no passe
83% acerto no passe longo
1.5 bolas recuperadas por jogo
2.0 desarmes por jogo
Nota Sofascore 7.60

Fonte: Sofascore

