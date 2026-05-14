Danilo revela expectativas para convocação da Seleção Brasileira: 'Tranquilo'
Volante será titular no confronto contra a Chape, pela Copa do Brasil
- Matéria
- Mais Notícias
Destaque do Campeonato Brasileiro e cotado para estar entre os convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, Danilo garantiu que, no momento, o foco é total no Botafogo. Em entrevista antes do confronto contra a Chapecoense, pela Copa do Brasil, o volante afirmou que está com a cabeça nos compromissos do clube.
🔥 Com Danilo em campo, aposte na vitória do Botafogo @2.10 contra a Chapecoense
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Estou pensando no jogo contra a Chapecoense e o Corinthians. Acho que no sábado (16), antes do jogo contra o Corinthians, eu já vou estar mais ansioso para a convocação de segunda (18), mas, no momento, ainda estou tranquilo.Danilo, em entrevista à Botafogo TV
📺 Clique aqui e saiba onde assistir ao confronto pela Copa do Brasil
➡️ Com ótimo retrospecto, Botafogo não perde para Chapecoense desde 2018
Danilo na lista de pré-convocados da Seleção para a Copa
Danilo participou dos amistosos mais recentes da Seleção Brasileira, contra França e Croácia, quando aproveitou a chance e desempenhou um bom futebol, chegando até mesmo a balançar as redes na vitória por 3 a 1 contra a Croácia. O volante tem boa probabilidade de integrar a lista definitiva de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026.
📲 Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
A lista final da convocação será divulgada no dia 18 de maio, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.
🟡Danilo pela Seleção Brasileira:
2 jogos (1 titular)
1 gol - 95 mins p/ participar de gol
3 finalizações (2 no gol) no total
87% acerto no passe
83% acerto no passe longo
1.5 bolas recuperadas por jogo
2.0 desarmes por jogo
Nota Sofascore 7.60
Fonte: Sofascore ➡️ Siga @sofascorebr_oficial para ficar por dentro de estatísticas e resultados do futebol em tempo real
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias