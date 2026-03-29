Danilo projeta titularidade na Seleção e destaca influência de família Ancelotti

Danilo, do Botafogo, concedeu coletiva, neste domingo (29), nos Estados Unidos, durante os preparativos da partida da Seleção Brasileira contra a Croácia. Na entrevista, o meia manifestou disposição para atuar em uma função mais avançada no meio-campo e também falou das influências de treinadores que teve na carreira até chegar em mais uma convocação.

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Durante o treinamento realizado neste domingo (29), ele participou da formação titular comandada por Carlo Ancelotti. A movimentação aumentou a expectativa sobre a sua escalação para o confronto desta terça-feira (31). A partida acontecerá no Camping World Stadium, na cidade de Orlando, nos Estados Unidos, às 21h pelo horário de Brasília.

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Versatilidade no meio-campo

Danilo ressaltou que a definição da equipe titular será comunicada pela comissão técnica entre a segunda-feirae a terça-feira. Apesar da indefinição, o atleta assegurou estar preparado para assumir a titularidade, caso seja a escolha de Ancelotti para iniciar a partida.

Ele relatou que o trabalho desenvolvido no Botafogo, sob o comando do técnico Martín Anselmi, o preparou para exercer diferentes funções no setor. Segundo o atleta, a experiência adquirida no clube carioca como um jogador que atua de área a área lhe confere confiança para jogar mais adiantado.

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— Revezamos no treino, mas ninguém sabe o time ainda. Só vamos saber amanhã ou terça, quando ele passar a escalação, mas se precisar estou preparado sim para entrar e dar meu melhor. Mas me sinto a vontade sim. Nas três posições do meio, estou confiante. No Botafogo, fazia meio que esse papel com o antigo treinador, o Anselmi. Me preparei bem na pré-temporada com ele. Temos Bruno, o Andrey, então estamos bem de meias. Mas costumo fazer isso no botafogo, o box-to-box, e estou preparado para fazer.

Danilo e João Pedro em clima descontraído durante treino da Seleção (Foto: Guilherme Veiga/PXIMAGES)

Trabalho com a família Ancelotti

A atual convocação para a seleção brasileira marca o reencontro de Danilo com a metodologia de trabalho da família Ancelotti. No Botafogo, o volante foi treinado por Davide Ancelotti, filho do atual comandante da equipe nacional, durante os compromissos da temporada de 2025.

O atleta considerou um privilégio a oportunidade de atuar sob a orientação de ambos os profissionais. Ele também destacou que seu desempenho pelo clube carioca, onde ocupa a posição de vice-artilheiro na temporada atual, foi o fator determinante para o seu retorno à seleção.

A primeira convocação do jogador ocorreu em maio de 2022, quando ainda defendia o Palmeiras e o time era dirigido pelo técnico Tite. Naquela ocasião, no entanto, ele não chegou a entrar em campo. O atleta chegou ao Botafogo em julho do ano passado, vindo do Nottingham Forest.

— Comecei com o Davide ano passado. Todo mundo fala que eu ser convocado tem um pouco do dedo dele. Mas também o que eu estou fazendo no Botafogo, graças a Deus sou vice-artilheiro, estou jogando bem. Claro, a fase não está boa, mas além de trabalhar com o Davide, meu papel dentro de campo no dia a dia ajudou bastante para eu estar aqui. É um privilégio para mim trabalhar com os dois. Acredito que eles têm a mesma ideia de trabalho. Estou muito feliz de estar com eles e poder pegar mais experiência com Carlo Ancelotti.

Danilo - Seleção Brasileira (Foto: Michael Owens/Getty Images via AFP)

Apoio de Casemiro

Danilo apontou Casemiro, volante do Manchester United, como uma referência fundamental em seu processo de adaptação à equipe nacional. Ele destacou que o atleta experiente fornece orientações sobre movimentação em campo e passes verticais.

— Casemiro é referência. Desde a primeira convocação, já falava comigo, dava uns toques. Agora estou podendo aprender mais com ele, de movimentação, passe para a frente. Estou muito feliz de trabalhar com ele de novo.

Casemiro - Seleção Brasileira (Foto: Michael Owens/ Getty Images via AFP)

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