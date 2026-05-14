A compra de ingressos para o amistoso do Brasil com o Panamá, no Maracanã, em 31 de maio, motivou muitas reclamações por parte dos torcedores. Há relatos de filas virtuais intermináveis, compras não completadas, problemas com o registro de reconhecimento facial e erros do site, para ficar apenas em alguns.

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Os ingressos começaram a ser vendidos para o público em geral na manhã desta quinta-feira (14), mas as reclamações surgiram um dia antes, quando uma carga de 16 mil bilhetes foi colocada em pré-venda para clientes do banco Itaú, um dos patrocinadores da Seleção. A CBF informou que todo aquele lote foi comercializado em apenas uma hora.

Mas, apesar do sucesso de vendas, muitos torcedores reclamaram dos problemas encontrados no site dedicado da plataforma Futebolcard, único canal para a compra de ingressos de Brasil x Panamá.

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No Reclame Aqui, um torcedor relatou ter ficado "das 08:30 (de quarta-feira) até as 12:00 tentando realizar uma operação simples, sem qualquer sucesso ou suporte da plataforma". Ele relatou instabilidade no sistema e "barreira abusiva de segurança", com o tradicional captcha (sistema que diferencia usuário humano de robô) sendo exigido inúmeras vezes.

Em resposta, a FutebolCard informou que "em determinados momentos, podem ocorrer novas validações (captcha) automáticas durante o processo de acesso e finalização da compra", e que "a disponibilidade de ingressos é dinâmica e pode sofrer alterações em tempo real durante o período de reserva e conclusão de pagamento".

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Seleção Brasileira fará despedida no Maracanã antes de viajar para a Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

As reclamações se ampliaram nesta quinta-feira, quando os ingressos passaram a ser vendidos para o público em geral.

— Comprei a praga do ingresso dessa praga de Seleção e tive que pagar mais caro porque excluíram meu ingresso da (arquibancada) Norte do carrinho enquanto impediam de cadastrar a facial, que eu já havia cadastrado ontem! — narrou um torcedor, no X.

Outros usuários relataram longos períodos em fila de espera e problema para acessar o sistema na hora da compra.

A reportagem do Lance! tentou acessar o site de venda de ingressos para Brasil x Panamá em diferentes momentos, e encontrou desde uma fila virtual com mais de 3.300 pessoas até plataforma fora do ar.

Por volta das 14 horas, nenhum setor do Maracanã tinha bilhetes à venda, mas pouco depois alguns deles voltaram a oferecer ingressos. Ao clicar, contudo, a plataforma informava que havia bilhetes ainda aguardando pagamento por parte dos torcedores, e portanto não era possível fazer uma compra naquele momento.

O Lance! pediu posicionamento a FutebolCard e à CBF, mas não houve retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

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