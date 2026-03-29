Vídeo de Luiz Henrique e Léo Pereira em treino da Seleção Brasileira viraliza

Durante o treinamento da Seleção Brasileira em Orlando, neste domingo (29), o entrosamento e a habilidade de Léo Pereira e Luiz Henrique chamaram atenção. A dupla que hoje divide o vestiário do Brasil já foi rival estadual, quando o atacante defendia as cores do Botafogo e o zagueiro já fazia parte do elenco titular do Flamengo.

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➡️ Danilo projeta titularidade na Seleção e destaca influência de família Ancelotti

Como foi o treino da Seleção Brasileira neste domingo?

✍️Texto de Izabella Giannola

A Seleção Brasileira seguiu com o cronograma de treinamentos nos Estados Unidos neste domingo (29), em Orlando. Carlo Ancelotti deu continuidade aos trabalhos pensando no amistoso contra a Croácia, que acontece na terça-feira.

Na sequência, Ancelotti comandou movimentações em campo reduzido, com uma sessão de passes e cruzamentos. No gol, outra curiosidade: a presença de Leo Nannetti, goleiro do Sub-20 do Flamengo na atividade. Vinicius Júnior fez parte também de um treino de finalizações.

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Os jogadores seguiram treinando cruzamentos, ainda divididos em dois times. De um lado, de colete, estavam atletas como Danilo, Léo Pereira, Douglas Santos, Casemiro, Andrey, Rayan, João Pedro, Endrick e Martinelli. O restante dos atletas estava no outro time. O time sem colete contava com Ibañez, Marquinhos, Bremer e Kaiki, Fabinho, Gabriel Sara e Danilo, Vini Jr, Igor Thiago, Matheus Cunha e Luiz Henrique.

Gabriel Sara, novidade nesta convocação, se destacou também no treino de cruzamentos e chegou a ser aplaudido por Carlo Ancelotti. Parte dos trabalhos foi transmitido pelo canal oficial da CBF.

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Provável escalação do Brasil para amistoso contra Croácia

A provável escalação da Seleção Brasileira contra a Croácia é: Bento; Danilo, Marquinhos (Bremer), Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Andrey Santos; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vinicius Jr. e João Pedro.