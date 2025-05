O Flamengo venceu o Deportivo Táchira, da Venezuela, por 1 a 0 nesta quarta-feira (28). Com o resultado, garantiu a classificação às oitavas de final da Libertadores. Quem estava no Maracanã e acompanhou de perto a partida foi Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira. O Lance! conta para você como foi a presença do treinador no jogo do Rubro-Negro.

Com forte esquema de segurança, Carlo Ancelotti chegou ao Maracanã às 20h30. Ele estava acompanhado de Rodrigo Caetano e Juan, membros da diretoria e da comissão técnica da Canarinho, respectivamente. Cerca de 15 pessoas estiveram com o treinador.

Ancelotti na chegada ao Maracanã para o jogo do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Ao chegar no estádio, Ancelotti passou por uma exposição em homenagem ao Rei Pelé. Posteriormente, caminhou para a tribuna de imprensa, onde ficou em uma das cabines (utilizada pela "FluTV"). O treinador da Seleção Brasileira era aguardado por dezenas de jornalistas.

Assim que chegou no espaço, que contava com biscoitos de polvilho, batata frita e café, o italiano acenou para a imprensa e ficou admirando o Maracanã.

Carlo Ancelotti acena para imprensa e torcedores (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Ancelotti acompanhou um primeiro tempo com uma fraca atuação do Flamengo. Em campo estavam Wesley, Léo Ortiz, Alex Sandro e Gerson, convocados por ele (Danilo ficou no banco e não entrou). Na saída dos jogadores para o intervalo, torcedores do Flamengo vaiaram a equipe.

Enquanto isso, Carlo Ancelotti recebeu a visita de Vini Jr na cabine durante o intervalo. Os dois foram multicampeões pelo Real Madrid, e agora trabalharão juntos na Seleção.

Quem também visitou o treinador foi José Boto, diretor de futebol do Flamengo. Ele o presenteou com uma camisa do clube carioca.

Vini Jr no Maracanã ao lado de Ancelotti e José Boto (Foto: Divulgação/Flamengo)

Ancelotti viu Léo Pereira marcar, aos 21 minutos do segundo tempo, o gol da vitória rubro-negra. Doze minutos depois, o italiano deixou o estádio. O treinador optou por não falar com a imprensa.

Segundo jogo que Ancelotti acompanha desde sua chegada ao Brasil

Anteriormente, Carlo Ancelotti esteve no Estádio Nilton Santos para acompanhar Botafogo x Universidad de Chile, também pela Libertadores. A presença nos jogos é um pedido do próprio treinador, que busca conhecer mais de perto os jogadores que atuam no Brasil.

Igor Jesus, do Botafogo, e Pedro, do Flamengo, são nomes que ficaram fora da convocação do técnico, mas que podem ter novas oportunidades no futuro.