Astro do Real Madrid e revelado pelo Flamengo, Vini Jr marcou presença no Maracanã na noite desta quarta-feira (28) para acompanhar o duelo com o Deportivo Táchira, da Venezuela, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Vini chegou ao Maracanã com o primeiro tempo já em andamento e ficou em um dos camarotes acompanhado de amigos e seguranças. Ele está em período de recesso ao fim da La Liga, o Campeonato Espanhol, aguardando a próxima Data Fifa.

continua após a publicidade

Carlo Ancelotti foi ao Maracanã para acompanhar jogo do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

O atacante do Real Madrid, que fez sucesso sob o comando de Carlo Ancelotti conquistando títulos como Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol e Mundial de Clubes, seguirá ao lado do italiano na Seleção Brasileira. O Brasil jogará nos dias 5 e 10 de junho contra Equador e Paraguai, respectivamente, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

Ancelotti vai ao Maracanã assistir a jogo do Flamengo pela Libertadores

No intervalo da partida, o atacante foi até a cabine onde estava Ancelotti e cumprimentou o novo treinador da Seleção. Ele falou com os novos auxiliares, estafe da CBF e jornalistas na Tribuna de Imprensa do Maracanã diante de grande mobilização pelo encontro.

continua após a publicidade

Além de Vini Jr, também foram ao estádio para o duelo decisivo pela competição continental Lucas Paquetá e João Gomes, revelados pelo clube da Gávea, além de Rodinei, atualmente no Olympiacos, da Grécia, e Alexsandro, zagueiro do Lille e convocado para a Seleção.