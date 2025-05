Crias do Flamengo, João Gomes e Paquetá, marcam presença no Maracanã

João Gomes e Lucas Paquetá, jogadores revelados pelo Flamengo, estiveram no Maracanã na noite desta quarta-feira (29) para acompanhar a partida contra o Deportivo Táchira, válida pela Conmebol Libertadores. Além deles, Vini Jr também está no estádio. O volante João Gomes, atualmente no Wolverhampton, da Inglaterra, assistiu ao jogo nas arquibancadas, no Setor Norte, onde ficam concentradas as torcidas organizadas do clube. Ele já havia informado sua presença nas redes sociais horas antes da partida.

João Gomes, ex-jogador do Flamengo, na arquibancada, antes da partida contra o Deportivo Táchira, no estádio do Maracana, pela Copa Libertadores 2025 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Vini Jr., atacante do Real Madrid, e Lucas Paquetá, meio-campista do West Ham, também estiveram no estádio, mas acompanharam o jogo de camarotes. Ambos também foram formados nas categorias de base do Rubro-Negro.

Outros atletas presentes no Maracanã foram o lateral-direito Rodinei, que defende o Olympiacos, da Grécia, e o zagueiro Alexsandro Ribeiro, do Lille, da França, atualmente convocado para a Seleção Brasileira. Os cinco jogadores foram ao estádio para prestigiar o clube onde começaram a carreira.

O que o Flamengo precisa fazer para se classificar?

A vitória no Maracanã garante a classificação ao Flamengo. Em caso de empate, os rubro-negros terão que torcer por vitória ou empate do Central Córdoba contra a LDU.

