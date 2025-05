Carlo Ancelotti, técnico da Seleção, escolheu o atual campeão da Libertadores como seu primeiro ponto de imersão no futebol brasileiro. O técnico italiano compareceu ao Nilton Santos para acompanhar o duelo entre Botafogo e Universidad de Chile, pela última rodada da fase de grupos da competição.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe o duelo entre Botafogo e Universidad de Chile em tempo real

➡️ Ancelotti revela melhor brasileiro que já treinou e diz que Seleção é ‘destino’

Ancelotti conheceu as instalações da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ao longo do dia, e se localizou em um dos camarotes do estádio para observar atletas do Glorioso. Além disso, posou para uma foto com o CEO do clube, Thairo Arruda, de quem recebeu uma camisa personalizada com o número 7, eternizado no Alvinegro por nomes como Garrincha, Jairzinho e Luiz Henrique.

continua após a publicidade

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção, posa para foto com Thairo Arruda, CEO do Botafogo (Foto: Reprodução)

O italiano foi apresentado na segunda-feira (26) como o novo comandante do Brasil, rumo à Copa do Mundo de 2026, e fez a primeira convocação de sua era junto à CBF. Nenhum dos 25 listados pelo europeu, porém, eram jogadores do Alvinegro.

➡️ Ancelotti anuncia desfalque de última hora para a Seleção Brasileira

🔥 Jogadores do Botafogo estiveram em lista de Ancelotti para a Seleção

Igor Jesus e Alex Telles estavam na pré-lista do treinador, montada junto a Rodrigo Caetano e Juan, membros do staff da Seleção como coordenador executivo e gerente técnico, respectivamente. Porém, a dupla foi deixada de fora da chamada final para os confrontos com Equador e Paraguai, na primeira dezena de junho, pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

continua após a publicidade

O próximo passo de Carlo no Brasil deve ser o Maracanã. Na quarta-feira (28), o ex-Real Madrid deve se fazer presente no confronto entre Flamengo e Deportivo Táchira, pelo grupo C do continental, assim como Vini Jr, convocado para os confrontos do próximo mês com a Amarelinha.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.