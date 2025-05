‘Uma homenagem ao Rei Pelé’ transforma Maracanã em galeria histórica de memórias

O Maracanã, grande cenário do futebol mundial, foi palco de momentos eternizados. Um deles foi o milésimo gol de Pelé, no dia 19 de novembro de 1969, em um jogo entre Vasco e Santos. Diante desse contexto, o estádio carioca recebe a exposição "Uma homenagem ao Rei Pelé", com experiência imersiva, que mistura tecnologia, arte e memória, sobre a vida do maior jogador da história do esporte.

O Lance! esteve no primeiro dia em que a homenagem foi aberta ao público. O espaço conta com estátuas, camisas e outros itens históricos relacionados ao Rei do Futebol, como a coroa que Pelé recebeu no intervalo do jogo da Seleção Brasileira contra a Iugoslávia, na despedida pela Canarinho, em 18 de julho de 1971, no Maracanã.

Coroa de Pelé (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Durante o trajeto da exposição, algumas estátuas de Pelé chamam a atenção por conta do tamanho real e pela semelhança com o ex-jogador. Uma delas relembra um gol de bicicleta do eterno camisa 10 em 1965, também no Maracanã, diante da Bélgica. Na ocasião, o Brasil venceu por 5 a 0.

Estátuas de Pelé (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Sala: "O homem que parou uma guerra"

Um momento especial da exposição, com o uso de óculos de realidade virtual, relembra o dia em que Pelé parou uma guerra. Isso mesmo.

Em 1969, o Santos foi jogar um amistoso na Nigéria, país africano que enfrentava uma guerra civil. Por conta da presença do Rei do Futebol, as facções em conflito declararam um cessar-fogo para ver Pelé em ação. O acordo, que demonstra o impacto do brasileiro, durou 48 horas.

Torcedores durante a exposição no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

"Muito emocionante", diz torcedor

Essa é uma oportunidade de gerações conhecerem de perto páginas importantes da vida e carreira de Edson Arantes do Nascimento, o maior jogador da história do esporte. Quem experimentou esse gostinho foi Ivan Cândido, que foi ao museu no Maracanã com a família para mergulhar na história do Rei.

- Gostei muita da exposição, é ótima. Muito emocionante. É a história de um fenômeno do futebol. Muito bacana mesmo. Muito bacana. E presenciar isso com a família é melhor ainda - disse Ivan.

Família visita exposição em homenagem ao Rei Pelé (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Severiano Braga, CEO do Maracanã, enalteceu a iniciativa de homenagear Pelé e comentou a ligação do Rei com o estádio.

- É com imenso prazer que recebemos a exposição ‘Uma Homenagem ao Rei Pelé’ aqui no Maracanã. Uma iniciativa que celebra a história e o legado do maior ícone do futebol mundial e que tanto nos enche de orgulho. O Maracanã sempre foi palco de momentos inesquecíveis, e essa homenagem reforça nossa conexão com a paixão pelo esporte, sempre inspirando gerações - disse Severiano Braga.

Informações sobre a exposição em homenagem ao Rei Pelé no Maracanã

A exposição ficará no estádio carioca por um período de três meses. No entanto, a reportagem do Lance! apurou que, dependendo do número de visitantes, o período pode ser ampliado. O ingresso para conhecer o espaço custa R$ 65.

A organização do Maracanã preparou uma oferta para os torcedores que queiram ver a exposição e também fazer o tour pelo estádio, pelo valor de R$ 124.

Veja imagens da exposição em homenagem ao Rei Pelé

Bola do milésimo gol de Pelé (marcado no Maracanã)

Bola do milésimo gol de Pelé (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Comemoração marcante do soco no ar

Estátua com a comemoração de Pelé (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Trono do Rei do Futebol

Trono do Rei Pelé (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Armário do vestiário da Vila Belmiro utilizado por Pelé

Armário utilizado por Pelé na Vila Belmiro (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Barbearia em que Pelé cortva o cabelo em Santos