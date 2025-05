Recém-chegado ao país para assumir o comando da Seleção Brasileira, o técnico Carlo Ancelotti segue sua sequência de visitas e foi acompanhar o duelo entre Flamengo e Deportivo Táchira, nesta quarta-feira (28), pela Libertadores. Ele chegou ao Maracanã por volta das 20h45, 45 minutos antes do início do duelo.

Ancelotti chegou com esquema de segurança reforçado em todos os andares do estádio. No térreo, para acesso aos camarotes pelo elevador, foi feito esquema diferente e nenhum profissional de imprensa ou convidado transitava pela área.

O italiano esteve acompanhado por parte do estafe da CBF, como o gerente Juan e do diretor de seleções Rodrigo Caetano, e os auxiliares Paul Clement e Francisco Mauri.

O novo técnico da Seleção foi acomodado na cabine comumente utilizada pelo Fluminense para transmissões da "FluTV", canal do clube. No espaço, posou para fotos e acenou para os jornalistas na Tribuna de Imprensa do Maracanã.

No duelo entre Flamengo e Táchira, Ancelotti assistirá o quinteto do Rubro-Negro convocado para os dois próximos jogos da Seleção Brasileira, em junho, contra Equador e Paraguai: Danilo, Alex Sandro, Wesley, Léo Ortiz e Gerson.

Ancelotti anuncia desfalque de última hora para a Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti também marcou presença na última terça-feira (27) no Estádio Nilton Santos para Botafogo x Universidad de Chile. Ele pretende, junto à sua equipe, visitar estádios pelo país antes da primeira viagem com a Seleção.

A Seleção Brasileira vai a campo nos dias 5 e 10 de junho, contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Ancelotti assume o comando com a equipe ocupando apenas a quarta colocação, com 21 pontos somados.