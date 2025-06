Ancelotti deixa disputa entre Neymar e Vini Jr pela camisa 10 em aberto

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, comentou a respeito da disputa simbólica pela camisa 10 da equipe nacional, usada recentemente por Vini Jr, mas que por anos pertenceu a Neymar. Em entrevista à Conmebol, o treinador italiano afirmou que a numeração ainda não está definida e pode voltar às mãos do craque do Santos no futuro.

- Creio que não é uma mensagem definitiva. A 10 no Brasil é uma camisa muito importante e pesa muito. Acredito que Vinicius, como outros, tem as características para usá-la, porque tem personalidade e caráter. Pode ser que isso mude no futuro, porque acredito que existem muitos jogadores no Brasil que têm responsabilidade e a expectativa de vesti-la - afirmou o italiano.

Atualmente em processo de recuperação física e tentando reencontrar sua melhor forma no Santos, Neymar ainda não tem vaga garantida entre os titulares da Seleção. Apesar disso, Ancelotti fez questão de dizer que o camisa 10 histórico faz parte do planejamento para a Copa do Mundo de 2026.

- Sim, falei com ele, é um jogador muito importante para a nossa seleção e para a Copa do Mundo. Tem que se preparar bem, tem tempo para fazer isso. Falei com ele sobre isso, para que se prepare bem, porque temos uma ideia para que ele seja um jogador muito importante para a seleção brasileira — declarou o técnico de 66 anos.

Vini Jr usou a 10 nos últimos jogos

Na última Data Fifa, com Neymar fora e Vini Jr em destaque, a 10 ficou com o atacante do Real Madrid. No entanto, para o próximo jogo da Seleção, Vini está suspenso por acúmulo de cartões amarelos, o que abre espaço para outra definição.

Carlo Ancelotti falou sobre Vini Jr, Neymar e a disputa pela camisa 10 da Seleção Brasileira (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)

Quando a Seleção volta a jogar?

O Brasil volta a campo em setembro pelas duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas. A Seleção enfrenta o Chile fora de casa, e encerra a participação contra a Bolívia em território brasileiro. Já classificado para a Copa de 2026 — que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México — a Seleção agora busca ajustar os últimos detalhes antes do torneio.

