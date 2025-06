Nesta quinta-feira (27), o Al-Hilal venceu o Pachuca por 2 a 0 e garantiu classificação para as oitavas de final do Mundial de Clubes. Com gols de Al-Dawsari e Marcos Leonardo, ex-jogador do Santos, o time saudita superou os mexicanos e chegou aos 5 pontos em três rodadas, ficando atrás apenas do Real Madrid na classificação.

🌌 O que vem por aí?

Com a classificação em segundo no Grupo H, o Al-Hilal enfrenta o primeiro colocado do Grupo G, que foi o Manchester City, 100% de aproveitamento até o momento. O Real Madrid, que passou em primeiro, enfrentará a Juventus, em reedição das finais da Champions de 1997/98 e 2016/17. Já o Pachuca deu adeus ao torneio e retorna para o México nos próximos dias.

O Al-Hilal venceu o Pachuca pelo Grupo H do Mundial (Foto: Richard Pelham / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Al-Hilal 2x0 Pachuca

3ª rodada - Grupo H - Mundial de Clubes

📆 Data e horário: quinta-feira, 26 de junho de 2025, às 22h (de Brasília)

📍 Local: Geodis Park, em Nashville, Tennessee (EUA)

🕴️ Arbitragem: Danny Makkelie-HOL (árbitro); Hessel Steegstra-HOL e Jan de Vries-HOL (auxiliares); Jean-Jacques Ndala Ngambo-RDC (quarto árbitro); Rob Dieperink-HOL, Marco Di Bello-ITA e Tomasz Kwiatkowski-POL (VAR)

🥅 Gols: Salem Al-Dawsari (HIL - 22' 1T) e Marcos Leonardo (HIL - 50' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Kalidou Koulibaly e Renan Lodi (HIL); Sergio Barreto e Alexei Domínguez (PAC)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

⚪🔵 AL-HILAL (Técnico: Simone Inzaghi)

Yassine Bounou; João Cancelo (Hamad Al-Yami), Kalidou Koulibaly, Hassan Al-Tambakti (Ali Lajami) e Renan Lodi (Moteb Al-Harbi); Nasser Al-Dawsari e Rúben Neves; Malcom (Musab Al-Juwayr), Sergej Milinkovic-Savic e Salem Al-Dawsari (Mohamed Kanno); Marcos Leonardo



🔵🔵 PACHUCA (Técnico: Jaime Lozano)

Sebastián Jurado; Eduardo Bauermann, Sergio Barreto (Bryan González) e Federico Pereira; Carlos Sánchez (Illian Hernández), Elías Montiel, Alexei Domínguez (Avilés Hurtado) e Alonso Aceves; Agustín Palavecino (Pedro Pedraza); Kenedy (Alan Bautista) e Salomón Rondón

