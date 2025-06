Ronaldo diz que Ancelotti vai ganhar jogadores da Seleção: ‘Lembra muito o Felipão’

Um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, Ronaldo Nazário foi o convidado do podcast "Denílson Show" que foi ao ar na noite da última segunda-feira (23). Com apresentação do ex-atleta Denílson e o jornalista Chico Garcia, o craque comentou sobre diversos assunto, como sua trajetória no esporte até o atual momento do futebol brasileiro.

Campeão com a amarelinha nas Copas de 94 e 2002, sendo um dos destaques do time no penta, o “Fenômeno” falou sobre a chegada de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira. O treinador italiano comandou Ronaldo nos tempos de Real Madrid.

- A chegada do Ancelotti será bem legal para seleção. Eu conheço bem ele, é um cara de grupo, vai dominar o time e ganhar a galera na resenha. Usará toda sua experiência para ganhar a confiança dos jogadores, porque o treinador precisa saber isso. Ele lembra muito o Felipão nessa forma de trabalhar - relembrou Ronaldo.

Pré-candidato ao cargo de presidente da CBF no último pleito, Ronaldo também comentou no programa sobre a atual situação da entidade.

- A CBF precisa saber isolar a seleção brasileira e ela deve ficar longe de toda essa vergonha que está acontecendo. A gente que é do futebol precisa continuar cobrando. Eu fui obrigado a desistir de ser presidente da CBF porque ninguém quis me receber. Só o Reinaldo e o Mauro Silva da Federação Paulista abriram as portas, enquanto as outras Confederações mandaram uma mensagem protocolar de que todos apoiavam o Edinaldo e não podiam me receber - comentou.

Ídolo da torcida corintiana, Ronaldo também falou sobre a possibilidade de algum dia participar da direção alvinegra.

- Se o Corinthians resolver virar SAF, eu arrumo o dinheiro e embarco. Isso não é surpresa nenhuma, porque eu acredito muito enquanto clube, massa social e torcida, além do Corinthians ser uma máquina com potencial de retorno. O torcedor precisa conhecer o seu papel nesse processo todo e não achar que o clube perderá a sua identidade e isso nós mostramos no Cruzeiro - disse Ronaldo.

