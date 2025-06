Com Neymar, Santos se representa no CT Rei Pelé e mira distância do Z4 no Brasileirão

O Santos se reapresenta nesta sexta-feira (27), no CT Rei Pelé, depois de duas semanas de férias. Com o fim da novela da renovação do atacante Neymar, o clube vive a expectativa de retomar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro.

Antes da pausa para o Mundial de Clubes da Fifa, o elenco santista venceu o Fortaleza de virada por 3 a 2 e deixou a zona do rebaixamento da competição.

Recuperado de duas lesões na posterior da coxa, Neymar espera engatar uma boa sequência de jogos pelo Peixe até o final do ano. Até aqui foram 13 partidas e 3 gols marcados.

Na janela do final do ano, o Santos se despediu do atacante Soteldo, que foi para o Fluminense, e do lateral-direito Léo Godoy, que estava emprestado pelo Athlético-PR e foi para o Independiente, da Argentina.

Além disso, contratou o Diretor Executivo Alexandre Mattos, que afirmou em entrevista coletiva na última quarta-feira (25) que não vai fazer loucuras por contratações para o elenco do Peixe por causa da situação financeira do clube e da pouca oferta no mercado nacional.

Luca Meireles é um dos jogadores das categorias de base que treinam com frequência com o elenco profissional no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O elenco do Santos:

Além de Soteldo e Léo Godoy, outra possível baixa no Santos é o atacante Gabriel Veron. O jogador teve problemas de indisciplina e não rendeu o esperado. Ele pode ser negociado com o Juventude, mas a definição ainda não foi sacramentada, segundo Alexandre Mattos.

O novo diretor executivo do Santos prega cautela quando foi questionado, em sua apresentação oficial, na última quarta-feira (25), sobre reforços. Willian Arão e Igor Vinícius demonstram interesse em vestir a camisa do Peixe e devem ser anunciados em breve.

Alexandre Mattos aproveitou a ocasião para fazer uma avaliação do elenco santista. O dirigente foi anunciado pelo clube da Baixada Santista no dia 5 de junho.

-Conhecia o Cleber e a maioria dos integrantes da comissão. O currículo deles fala muito por eles. Duas Copas do Mundo, mega vitoriosos. Impressão excelente, diálogo fácil e objetivo, com muito conhecimento técnico e tático. No que eu puder ajudar da minha experiência e vivência, vou tentar. Troca constante de experiências em prol do Santos. Assim que vamos fazer. Me baseio muito nos três últimos jogos. O Santos foi muito bem, conseguiu resultados, e no melhor jogo não venceu, são detalhes que o tempo vai resolver. O Santos vai ficar cada vez mais sólido. Temos potencial muito grande nesse elenco, diretoria, é o que a gente espera - afirmou.

